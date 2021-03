Sacerdote cubano vaticina la primavera de una nueva Cuba: "está llegando", y es "imparable"

El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la diócesis de la provincia de Camagüey, publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales en el que reflexiona sobre la esterilidad de la "revolución cubana" y sus gritos de "patria o muerte", y vaticina la llegada de la "primavera de una nueva Cuba".

"No veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución, sino a un pueblo desesperado porque la llamada “revolución” le dé respiro para construir su vida", asegura.

El religioso subraya que cuando observa a su alrededor lo que ve es "un pueblo cansado de este estéril “espíritu de revolución”, de un absurdo “resistir y vencer”, de “hacer más con menos”, de “batallas de ideas”, de “aquí no se rinde nadie”, de “socialismo o muerte”, e incluso de “patria o muerte”.

En su mensaje, el sacerdote cuestiona directamente a la cúpula del poder, y los insta a aceptar y llevar adelante el cambio que el pueblo reclama y necesita:

"A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos al final llegar a un acuerdo desde la paz?", señala.

El padre Reyes Pías apunta directamente a quienes tienen en sus manos las riendas del país: éjercito, funcionarios, ministros, y les pregunta: "¿Es que no ven? ¿Es que no escuchan? ¿Es que no comprenden que no podemos seguir así, y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos? ¿Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en “el camino correcto”, ni que lograremos construir una sociedad feliz y próspera?".

Su reflexión, que titula "Crónicas del Noroeste VII", termina con un mensaje de esperanza y fe: "Creo, profundamente, que la primavera de una Cuba nueva está llegando, y que es imparable...", concluye.

No es la primera vez que el sacerdote camagüeyano llama la atención de sus feligreses en las redes sociales sobre la situación de crisis que enfrenta Cuba, y la necesidad de un cambio político y económico en la isla. En enero pasado, denunció en Facebook que muchos de los firmantes de una carta de católicos y laicos cubanos exigiendo libertades habían sido intimidados por las autoridades.

La carta abierta, publicada el 24 de enero alerta sobre la grave situación económica y social en Cuba y realiza numerosas demandas al Estado.

En noviembre del pasado año, el padre Reyes Pías, párroco en el municipio camagüeyano de Esmeralda, arremetió en Facebook contra el régimen comunista y sugirió que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba.