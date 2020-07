Periodista otra vez en la calle por presión de la Seguridad del Estado a sus arrendatarios

La periodista independiente Camila Acosta denunció este martes que tiene que abandonar de inmediato la vivienda que alquila en La Habana por presiones de la seguridad del Estado a los propietarios de la misma.

Según dijo Acosta a través de una trasmisión en vivo en Facebook, es la segunda ocasión en menos de un mes, y la quinta en lo que va de año, que tiene que mudarse de su alquiler, lo que considera una represalia por su labor como periodista independiente.

"Esta es una directa de denuncia", dijo Acosta. "Una vez más la policía política me ha dejado en la calle, ha vuelto a amenazar a los propietarios de la vivienda donde estaba viviendo y me han vuelto a desalojar", explicó.

La periodista recordó que en febrero pasado la policía política multó con 3,000 CUC a los dueños de la casa que rentaba desde hacía casi tres años, y los obligaron a desalojarla bajo amenazas de perder la propiedad de la vivienda.

Todo esto, dijo Acosta, ha coincidido con la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia de coronavirus. "Mientras algunos han estado enfocados en el aislamiento social, en no salir a la calle, yo he estado en medio de mudanzas".

La joven, natural de la Isla de Pinos, reside en la capital del país desde hace casi 10 años, cuatro de ellos rentada, lo que -aclara- no es un delito.

"Estoy actualmente viviendo como si fuera una fugitiva, porque cada vez que la Seguridad del Estado da conmigo amenazan a los propietarios de esa vivienda", subrayó.

Acosta dijo que cuando ella trabajaba como periodista para el oficialismo "eso nunca fue un problema", pero sus dificultades empezaron a partir de que comenzara a hacer periodismo independiente.

La periodista dijo que aunque no existe ninguna ley que ampare el proceder de la policía política en este caso, los agentes a cargo siguen recurriendo a "amenazas macabras" contra sus arrendatarios.

Según Acosta, el represor identificado como Alejandro se lo dejó bien claro hace unos meses "que todo esto que me estaban aplicando no era porque hacía bien, sino muy bien, mi trabajo. Así, muy cínicamente, me lo dijo. Y que iba a ir en aumento".

La joven reportera, colaboradora del portal Diario de Cuba, señaló que lo que persigue la Seguridad del Estado con este hostigamiento continuo es que ella "abandone el periodismo independiente o me vaya del país". Acosta dejó claro que no hará "ni lo uno, ni lo otro".

Acosta ha sido víctima de multas y acosos por parte del régimen también debido a su activismo a favor de la libertad de expresión y prensa en Cuba. En mayo pasado, la joven anunció la creación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) para enfrentar la aplicación del Decreto Ley 370, que censura la publicación de contenidos en internet.