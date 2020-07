¿Violencia policial o miedo gubernamental?

No media source currently available

Por eso lo llevaron a la estación de policía de Zanja y lo acusaron de desacato. Sin embargo, el acoso policial para que acciones como esa queden impunes no es nueva . Los precedentes existen, pero las pruebas no están disponibles porque efectivos de la Seguridad del Estado se encargaron de arrebatárselas a sus guardianes legales .

“Si lo que pasa está en el diámetro del barrio tuyo, con suerte te enteras , y si está en el pueblo más cercano a cinco o seis kilómetros, tal vez no te enteres ”, dijo una cubana recién llegada a Miami que pidió no revelar su nombre por temor a represalias a su familia en la isla.

“Estos policías están mal educados, están mal entrenados”, dice. “He visto que para someter a un borracho son necesarios tres, cuatro policías. Por eso tienen que verse cada vez con más frecuencia los casos en que el policía echa mano del arma porque no le han enseñado otros recursos . No les han enseñado cómo dominar al delincuente sin necesidad de sacar el arma […]; se han dedicado a ser ahora el gatillo alegre", señala.

“Además de que practican el matonismo en la calle”, continúa Chaviano. “Ellos son los guapos. Más duros que ellos no los hay. Para imponer el orden no hay que ser el guapo de la cuadra. Eso es lo que están haciendo, y me parece que es debido a una deficiencia en el entrenamiento, deficiencia en la escuela, la misma escuela que les dice –y esto me lo dijo un policía– que la mayoría de los delincuentes en La Habana son de tez oscura. Esa escuela tiene la culpa de que estos policías estén actuando así.

“Aquí la policía para a cualquiera [en la calle], sin motivo alguno y la persona está obligada a entregarles su documento de identidad y responder las preguntas que le hagan”, añade. “Eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Se supone que no deban registrar los paquetes que lleva la persona, pero en muchas ocasiones lo hacen; registran los bultos en plena vía pública. Y la persona no puede ni siquiera mostrarse un poco enojada. No son todos los que se comportan así, pero muchos policías sí se comportan con altanería, con groserías, como si fueran los guapos del barrio. Lo mismo con hombres que con mujeres; no se miden a la hora de tratar a una mujer, no hay diferencia ninguna”.

Desde el Cerro, en la capital, el abogado Julio Ferrer comenta que la violencia policial ha aumentado significativamente en Cuba en los últimos tres años.