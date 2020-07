Ministro cubano ¿está equivocado, o miente? Qué dicen los expertos

El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dio detalles el miércoles sobre el recién autorizado acceso a la exportación e importación de productos para el sector privado a través de 36 empresas estatales.

"En ninguna parte del mundo las pequeñas empresas, o incluso las personas que no tienen aún una empresa, hacen este tipo de gestión. Siempre se apoyan en empresas especializadas”, aseguró Malmierca en el programa televisivo Mesa Redonda, respondiendo comentarios aparecidos en las redes sociales sobre la intervención obligatoria del Estado en estas operaciones.

Se equivoca Malmierca, dijo al respecto el economista cubano, radicado en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.

“En cualquier lugar del mundo, cualquier empresa, incluyendo las pequeñas y medianas, puede tener acceso directo al comercio exterior”, explicó. “Sólo en aquellas economías que son total y completamente administradas desde el Estado esta posibilidad no existe”.

El ministro cubano manifestó que “el propósito es ayudar a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia en este proceso”.

En ese sentido, Miranda, director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad Javeriana Cali, precisó que “probablemente, algunas empresas prefieran usar agentes especializados”, pero no necesariamente éstos tienen que ser del gobierno ni de empresas estatales.

“¿Por qué no se puede permitir que esas empresas, o incluso una asociación de empresas pequeñas o de cooperativas, puedan gestionar y acceder por sí mismas al comercio exterior?, preguntó.

Mantener el monopolio estatal del comercio exterior es un error, subrayó el experto.

“También se podrían explorar opciones de asociaciones privadas o público-privadas, o mixtas de capital nacional y extranjero, que permitan que las empresas pequeñas y medianas en Cuba que tengan vocación exportadora puedan conectarse a canales internacionales de creación de valor”, puntualizó el especialista en economía internacional.

“Entonces, los argumentos [de Rodrigo Malmierca] no me satisfacen, ni el de la experiencia, ni [lo que afirma] de que en ningún lugar del mundo los negocios no acceden directamente al comercio exterior, porque eso no es cierto”, dijo.

Sobre las explicaciones que dio el funcionario del régimen, el economista Elías Amor Bravo, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y Máster en Gestión Pública, aclaró que “las exportaciones se realizan en casi todos los países del mundo por parte de las empresas, y Malmierca lo sabe porque él ha viajado mucho”.

El Ministro de Comercio Exterior de Cuba destacó durante su intervención en el show televisivo que una de las acciones clave que necesita el país es “que las exportaciones crezcan, que las importaciones sean más racionales” y “hacer encadenamientos entre todas las formas de gestión para tener mejores resultados económicos".

Con relación a esto, Amor Bravo manifestó que en ningún país del mundo se diseña para la exportación un modelo parecido al de Cuba, porque ese modelo tiene tres defectos que Malmierca conoce:

“En primer lugar, el cuentapropista que quiere exportar, por ejemplo, si decide ir a una feria en el extranjero para conocer otros productos y precios, él no necesita que vaya el intermediario.

“En segundo lugar, estas terceras empresas provocan que el comprador extranjero se tenga que entrevistar al menos con dos personas, y si una de ellas es de una empresa estatal que actúa como mediadora, la transacción, posiblemente, se irá al traste.

“Y en tercer lugar, aunque Malmierca diga que no, la presencia de esa empresa del Estado comunista que recauda divisas encarece el costo de la exportación, porque van a cobrar por sus servicios, y con un porcentaje importante. Y le van a inmovilizar al exportador, en una cuenta en moneda libremente convertible, los dólares conseguidos, y no le permitirán sacarlos para destinarlos a actividades que no sean las propiamente relacionadas con la exportación”, recalcó el especialista.

Amor Bravo envió, además, un mensaje a los pequeños y medianos propietarios cubanos:

“Malmierca les ha mentido, y es una fórmula que en lugar de promover la exportación de los emprendedores cubanos, lo que va a hacer es frenarlas. ¿Por qué las empresas de los militares y de la Seguridad del Estado no tienen que utilizar intermediarios para que les faciliten el comercio exterior? Yo creo que esa pregunta se la podríamos hacer a Malmierca a ver qué respuesta nos da” concluyó el experto.