Una veintena de intelectuales cubanos rendirá homenaje al poeta Heberto Padilla, en el aniversario 50 de su confesión

Una veintena de intelectuales cubanos realizará una lectura coral de la confesión del poeta Heberto Padilla en conmemoración del aniversario 50 de sus legendarias palabras. Es un proyecto del Movimiento Internacional San Isidro y el grupo 27N.

El performance virtual "La Sombra de Padilla" se realizará el 27 de abril y será difundido en la internet y medios sociales en español e inglés, todo el día y noche.

Será dirigido por la artista Coco Fusco y cuenta con el diseño de Hamlet Lavastida. Para evitar interrupciones causadas por el gobierno cubano, las lecturas han sido pre-grabadas.

Varias instituciones harán una transmisión en sus portales web: The Showroom en Londres, The Kunstlerhaus Bethanien en Berlín, The Herberger Institute en Arizona, The Perez Art Museum en Miami y Franklin Furnace.

Los organizadores del evento destacaron que el caso Padilla marcó un antes y después para la Revolución cubana. Fue arrestado en 1971, confinado por 36 días en la sede de la Seguridad del Estado y torturado mentalmente. Dos días después, hizo su confesión.

La intervención de Padilla sirvió de advertencia a la intelectualidad de la isla y "de presagio de lo que vendría después: una década en la que decenas de artistas y escritores fueron desterrados de la vida pública", exponen los organizadores del evento.

"Cincuenta años después, los intelectuales cubanos siguen luchando por el derecho a tener derechos, por la legitimidad del pensamiento independiente y el esfuerzo creativo. Y siguen siendo objeto de detenciones arbitrarias, duros interrogatorios y muerte social. Viven a la sombra de Padilla", afirmó Coco Fusco.

Los participantes de la lectura son: Carlos Aguilera, Lupe Álvarez, Katherine Bisquet, María Antonia Cabrera Arus, Sandra Ceballos, Armando Correa, Mabel Cuesta, Enrique Del Risco, Néstor Díaz de Villegas, Rafael Díaz-Casas, Julio Llópiz Casal, Eilyn Lombard, Martica Minipunto, Yanelys Nuñez Leyva, Amaury Pacheco, Orlando Luis Pardo Lazo, Alexis Romay, Iris Ruiz, Abel Sierra Madero.