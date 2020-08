La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) expulsó este lunes a uno de sus miembros, el escritor e investigador camagüeyano Pedro Armando Junco López, luego de que publicara una exhortación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y llamara a Cuba un sistema autocrático.

El autor divulgó la noticia de que había sido apartado de la organización oficialista de la intelectualidad cubana “por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la UNEAC” y denunció que con esta sanción se había violado un derecho constitucional.

La medida, escribió Junco, es una "violación del artículo 54 de la Ley de Leyes, recientemente promulgada: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

"Me extrañó que demoraran tanto en violar la Constitución, pues desde el requerimiento que me hicieron a final de julio con la esperanza de obligarme a pedir perdón al estilo de Heberto Padilla hace ya casi sesenta años, los estuve esperando", apuntó aludiendo al autor del poemario Fuera de Juego (Premio UNEAC 1968).

Junco, ganador en 2006 del premio de Ensayo que otorga la iglesia católica en Camagüey con la obra “La ética en la novela El Quijote” y del premio Escardó in Memoriam de la UNEAC en cuentos, con el cuaderno “Tertulia con los fantasmas”, considera que su carta al mandatario cubano fue redactada con respeto como "cualquier ciudadano de un país libre puede dirigirse a la máxima figura gubernamental".

"La misiva encierra el sentir de la mayoría del pueblo cubano: el NO a la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras y la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos", dijo el poeta a quien el tema le toca de cerca pues también se gana la vida como agricultor.

En declaraciones a Radio Televisión Martí Junco afirmó:

"Yo no quiero politizar este problema de mi expulsión de la UNEAC. Yo pienso que para que tal expulsión tenga efecto definitivo tiene que venir aprobada desde la dirección nacional, con sede en La Habana, pero tampoco guardo la esperanza de que la revoquen y me preocupa pero si los cerebros pensantes de la dirección nacional estudian mi a carta Díaz-Canel comprobarán que dirigirme al presidente del país y declararle mi inconformidad por la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras, junto a solicitarle una apertura económica total para que los productores de alimentos se sientan estimulados a multiplicar su rendimiento, está no solo dentro de un marco jurídico legal y completamente respetuoso, sino que deviene en un aporte muy bien analizado y discutido entre muchas personas inteligentes con las que converso a menudo, fuera del ámbito del partido, siempre al margen de las tendencias políticas.



Satanizarme por pensar y hablar con entera libertad y sin hipocresía es faltar al respeto no a mí sino al Apóstol. Y lejos de aplastarme con el castigo de la expulsión han conseguido que mi nombre circule en las redes sociales como un tornado cuando para nada ha sido ese mi interés. Mi interés es publicar mis libros y ponerme, mediante mis escritos, en contacto con muchas personas que en su mayoría no podré siquiera dar un abrazo o un apretón de mano. Y dentro de mi interés por esas personas, a las que les he servido de portavoz, está el interés de mejorar a mi país con ideas positivas, que es mejorar la vida futura de mis hijos y mis nietos para que mañana no determinen marcharse de esta tierra porque quienes la gobiernan no ofrecen margen ni siquiera a las opiniones ajenas".