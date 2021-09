"Tengo miedo que se esté volviendo loco en la cárcel", madre de Hamlet Lavastida habla con la BBC

Josefa Cordoví, madre del artista encarcelado Hamlet Lavastida dijo a la BBC Mundo que teme por la salud mental de su hijo, quien lleva casi tres meses como prisionero de la Seguridad del Estado cubana en Villa Marista, La Habana.

En este centro de detención se le prepara un expediente por “incitación a la rebelión” e “instigación a delinquir” y es considerado por las autoridades cubanas como un "presunto terrorista" por lo que lo mantienen en prisión provisional.

El artista plástico, nacido en La Habana en 1983 y egresado de la Academia de Artes de San Alejandro y el Instituto Superior de Arte, se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio, cuando regresó a la isla, al terminar una residencia artística en la famosa galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Ha sido declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional.

"La última vez que me llamó, me dijo que había pedido ayuda psicológica porque no se siente bien mentalmente. Eso me tiene preocupada, porque él tuvo problemas psiquiátricos cuando era niño y ahora no sé lo que puede estar pasando allí adentro. Tengo miedo que se esté volviendo loco en la cárcel", declaró la señora, que solo ha podido ver a su hijo una sola vez desde que fue detenido y en pocas ocasiones ha logrado hablar con él por teléfono.

Cordoví mencionó que, luego de pasar casi dos semanas sin saber de su hijo, conoció por el abogado que Hamlet había tenido coronavirus.

"Alguien se puede imaginar lo que es que se enferme una persona de algo así y que ni siquiera me lo informen a mí que soy la madre", dijo a la publicación.

Lavastida se ha vuelto uno de los rostros internacionales más conocidos del arte político joven cubano, reconoce BBC Mundo.