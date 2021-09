Denuncian que Lavastida fue aislado tras contraer COVID-19 en Villa Marista y sus familiares no fueron notificados

El artista plástico Hamlet Lavastida, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio por la Seguridad del Estado en Cuba, fue internado en un centro de aislamiento tras haberse contagiado con coronavirus, informaron fuentes cercanas al prisionero, declarado recientemente como preso de conciencia por Amnistía Internacional.

"Hoy he tenido noticias de Hamlet. Han sido noticias terribles. Hamlet estuvo enfermo de covid y aislado en un centro de confinamiento en el Bahía durante 5 días, del 2 al 7 de septiembre", escribió en Facebook su novia, la poeta Katherine Bisquet.

La también activista del Movimiento San Isidro y del colectivo de artistas del 27N dijo que desde el 24 de agosto no tenían noticias suyas: "Pasaron 16 días sin que tuviéramos alguna información de Hamlet. La instrucción de Villa Marista no notificó a la familia o a mí o al propio abogado sobre el padecimiento de Hamlet".

Bisquet señaló la irresponsabilidad de los oficiales de Villa Marista, el cuartel de la Seguridad del Estado, de no notificar a los familiares del artista sobre lo que estaba sucediendo con él y mantenerlo incomunicado por ese tiempo.

"Se les enferma un preso y no son capaces de avisarles a sus familiares. Ya la impunidad y la injusticia no les alcanza para meter a alguien preso porque les incomoda o así porque sí. Ya no la Dictadura, porque se les dice eso en la cara y responden con un No, nosotros no somos una Dictadura solo nos protegemos del Imperio; son menos que eso, son unos animales, unas cosas que apenas saben articular el lenguaje, que apenas saben de sentimientos y raciocinio, nada que contemple lo humano. Entonces viene un salvaje, con alguna huella humanoide porque usa gafas para leer y un teléfono celular, y me dice: Katherine, pero no te preocupes, ya él está bien", escribió en Facebook.

“Acabo de hablar con la madre de Hamlet Lavastida que recién había recibido una llamada de su hijo. Hamlet está solicitando tratamiento psicológico. No se encuentra bien, dice estar bajo mucho estrés. Días atrás Hamlet le había pedido a su madre que le enviase calmantes para las crisis de migrañas”, precisó Bisquet.



El artista fue detenido a su regreso a La Habana, tras concluir una residencia artística en Berlín. Cumplió una cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado y luego fue conducido a Villa Marista. En este centro de detención se le prepara un expediente por “incitación a la rebelión” e “instigación a delinquir” y es considerado por las autoridades cubanas como un "presunto terrorista" por lo que lo mantienen en prisión provisional.

Otros prisioneros políticos cubanos han enfermado de COVID-19 en las cárceles de la isla, como ha sucedido con el periodista independiente Esteban Rodríguez, que ha contraído el peligroso virus en dos ocasiones, y el líder opositor de Matanzas, Félix Navarro, quien tuvo que ser hospitalizado.