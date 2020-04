“Te vamos a desaparecer por tiempo indefinido", advierte policía política a periodista habanero

El periodista habanero Osniel Carmona Breijo recibió serias amenazas de la Seguridad del Estado si continúa reportando sobre el coronavirus y la crisis paralela que se va creando en la ciudad.

“Te vamos a desaparecer por tiempo indefinido, de calabozo en calabozo sin que nadie conozca tu paradero”, dijeron a Carmona los oficiales de la Seguridad del Estado, identificados como el "mayor Alejandro" y el "capitán Jorge", denunció este lunes el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El reportero independiente publica de forma regular en el periódico Amanecer Habanero informaciones sobre la pandemia y el impacto que tiene sobre la población capitalina. "Tenían en la mano ejemplares de la edición 138, y me decían que las notas eran falsas", explicó Carmona.

Ante las réplicas del comunicador, los oficiales respondieron con más amenazas. "Comenzaron a gritar que se habían cansado de mí y que me ajustara el cinto para lo que se me venía, que cuando terminaran conmigo más nadie me iba a emplear".

Otra agente identificada como primer teniente Elizabeth lanzó varios ejemplares de Amanecer Habanero a la cara del periodista. "Te los voy hacer comer cuando te sorprenda distribuyéndolos a la población", aseguró, según el reporte del ICLEP.

Las amenazas se extendieron a su esposa, dijo el reportero. Tras el interrogatorio, le levantaron un acta que se negó a firmar. El documento "decía que estaba detenido por desorden público".

Los hechos ocurrieron el miércoles, 8 de abril, en la unidad de policía El Capri, del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Carmona permaneció allí detenido por varias horas.

"Me introdujeron en un calabozo sin condiciones higiénicas durante unas cinco horas. Cuando me sacaron del calabozo me tuvieron sentado en el parqueo de la Policía hasta pasada la una de la madrugada; hasta que me dejaron ir, después de once horas detenido", señaló.

El caso de Carmona no es aislado, advierte el ICLEP. La organización ha denunciado el hostigamiento de la policía política a otros periodistas que cubren los temas relacionados con el COVID-19 en Cuba, como la pinareña Yusleidy Romero, y el director ejecutivo del ICLEP, Alberto Corzo.

“La Dirección General del ICLEP ha dado indicaciones precisas para continuar realizando nuestro servicio informativo, sin interrupción, en las siete comunidades donde trabajamos (...) pero la policía política se empecina en hacernos mucho más difícil nuestro trabajo comunicacional, sin importarle las consecuencias que sufre y sufrirá el pueblo cubano por la manipulación y desinformación de los medios de prensa gubernamentales”, denunció el director general del instituto, Normando Hernández.