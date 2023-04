El deterioro de los servicios de salud en Cuba

La agudización de la crisis energética en Cuba dispara el malestar popular, advirtieron a Radio Televisión Martí cubanos desde la isla.



La disponibilidad de ómnibus estatales para las diferentes rutas en La Habana, ciudad con dos millones de habitantes, ha disminuido, y se encuentra actualmente por debajo del 50% debido a la crisis con el combustible.



Este jueves en la mañana hubo presencia de boinas negras en el paradero de San Agustín, en el municipio capitalino de La Lisa, ante la protesta de pasajeros que esperaban la ruta P-14, relató Vladimir Ríos Cruz, que estaba en el lugar con el propósito de trasladarse para el hospital pediátrico de Marianao, donde su niña tenía un turno médico.

“Yo no te puedo decir la cantidad de personas que hay aquí en el paradero. Vino un van de la brigada especial, esos que traen 10 guardias dentro, y al poquito rato vino el carro del director de Transporte Provincial.



Las pocas guaguas que hay, donde la gente mete escándalo, las dirigen hacia ese lugar. Entonces, nosotros, que íbamos para Marianao, teníamos que coger el P-5 que, supuestamente, ahí nadie está metiendo escándalo. Nos estamos quedando botados”, comentó Ríos Cruz.



La crisis es total en la capital cubana, donde los transportistas privados están sin trabajar y alcanza los 200 pesos en moneda nacional el litro de gasolina o petróleo en el mercado informal. Las colas en los CUPET puedan durar hasta tres días y sin garantías de que puedan recargar el vehículo.



Incumplió la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT), del Ministerio del Transporte con los choferes privados en la capital, explicó el botero Rafael Alba Macías, quien se personó allí este miércoles para recibir una respuesta sobre la moratoria que habían solicitado los choferes sobre el pago de impuestos mientras estén sin operar debido al faltante de combustible.

“El que nos debería atender no estaba, que no podía atendernos hoy, el transporte está paralizado porque no hay combustible”, aseguró Rafael.



Mientras, en Cienfuegos, continúa inmovilizada por avería la unidad tres de la Central Termoeléctrica en el territorio, y la cuatro está también fuera de servicio por mantenimiento.



En esa provincia, están promediando hasta seis horas los apagones y el transporte está paralizado.

En Aguada de Pasajeros aumenta el malestar y las autoridades están tomado medidas al respecto, contó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.



“En una reunión del Partido Comunista con personas de cada circunscripción dieron la tarea de que fueran por los CDR y que, cualquier persona que haga una manifestación o una provocación, tenían que llamar inmediatamente a la policía”, advirtió Ramírez.



En Artemisa, la escasez de combustible provoca serias afectaciones en la agricultura, situación que agudiza la crisis del suministro de productos del agro para la capital del país.



También hay afectaciones para el traslado de enfermos a centros asistenciales porque no hay ambulancias, Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en Artemisa, reportó.



“Hay mucho descontento porque las personas, aparte que no tienen nada que comer, no pueden ni moverse siquiera”, argumentó Alfaro.



La zona es eminentemente agrícola y las plantaciones de productos de ciclo corto están en peligro por falta de petróleo para las bombas de riego, además, la transportación de los productos es inexistente actualmente.



También, ante los persistentes apagones ya la población está reaccionando.

Desde Alquízar, Diasniurka Salcedo, comentó que esta semana residentes en el municipio "durante un apagón, arremetieron contra el PCC".



En la zona de La Sierpe, en El Jíbaro, donde se encuentra el complejo agroindustrial arrocero (CAI), uno de los más importantes de Cuba, no se está fumigando el arroz con las avionetas por la falta de combustible, mientras que en Sancti Spíritus, la libra del cereal alcanza los 200 pesos, informó el periodista independiente Adriano Castañeda.



En la capital de la provincia, en la zona sur, en medio de un apagón, se sintieron este martes toques de cazuelas, dijo el comunicador.



“Ya hay una laceración en el pueblo muy grande. Los apagones continúan con mucha intensidad, la transportación estatal y particular es nula”, enfatizó Castañena.



Más de cinco horas promedian lo apagones en Baracoa, provincia de Guantánamo, donde no hay transporte. La libra de arroz supera los 200 pesos, el aceite mil pesos y los granos 220 pesos.



Desde ese poblado, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló que en su casa son seis comensales, quienes normalmente deberían consumir 10 libras de arroz por un monto de 2 mil pesos, y para una duración de tres días, algo imposible de mantener.



“Aquí en Baracoa, el número de asaltos, de violencia, está empeorándose, se está haciendo casi normal ya ver lo grupitos de pandillas”, alertó el periodista.