Senador Rubio: Maduro debe escoger si sale por las buenas o por las malas

El senador estadounidense Marco Rubio señaló este domingo que Nicolás Maduro tiene que decidir de qué manera va a abandonar el poder, "por las buenas o las malas", y anticipó más sanciones económicas relacionadas con los ingresos por el petróleo para el Gobierno chavista que desconoce Estados Unidos.



El senador republicano aclaró, sin embargo, que "nadie" en Estados Unidos "aboga" por una intervención militar, "lo que estoy pidiendo es que se cumpla la Constitución" y haya elecciones democráticas, aseguró a medios nacionales en inglés y español.



"Lo que he dicho es que todo es una opción, porque siempre tenemos la opción de defender a nuestros ciudadanos y la seguridad nacional en los casos en que esté amenazada", agregó.

En ese sentido recordó que Venezuela permite que la guerrilla colombiana del ELN y narcotraficantes "inunden nuestro país con cocaína y drogas" y es causante de la "catástrofe" migratoria de venezolanos en Latinoamérica.



Subrayó además que hay líneas que no puede cruzar Maduro, como hacer daño a diplomáticos estadounidenses, oprimir a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, reprimir con violencia al pueblo" o "arrestar" a Juan Guaidó, líder del Parlamento que ha sido reconocido como el presidente interino "legítimo" del país por Estados Unidos y numerosas naciones de Latinoamérica.



Este sábado estos países además mostraron en la ONU su rechazo a Maduro, a quien consideran un "usurpador" desde que el miércoles pasado Guaidó se proclamó como presidente interino con la meta de convocar elecciones.

El senador cubanoestadounidense dijo que el presidente Donald Trump tiene un "interés personal sobre este tema" y que no tiene duda de que "él va a actuar rápidamente y de manera apropiada si se le hace daño a norteamericanos viviendo en Venezuela".



Maduro solo ha recibido el apoyo de Rusia y China, mientras la Unión Europea le ha instado a convocar elecciones en ocho días.



"No hay manera de que Maduro permanezca en el poder, él tiene que decidir de qué manera va a abandonar ese poder, o por las buenas o por las malas, no hay manera de escaparse de eso", manifestó el congresista al canal hispano Univision.



Rubio sin embargo señaló que si existiera una oportunidad de que Maduro "abandone el control que tiene sobre las fuerzas de seguridad", pese a "los delitos graves que ha cometido, (...) eso se prefiere, con lo desagradable que sea" para evitar un baño de sangre.



Por otro lado aclaró que "no es el jefe de destituciones ni nada parecido (...), el crédito pertenece a los venezolanos que han tomado las calles".



El senador señaló que el 75% de los ingresos que recibe por concepto de crudo la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) proviene de Estados Unidos y que "ese dinero es del pueblo y no de Maduro".



"Lo lógico es que ese dinero vaya al gobierno legítimo" de Guaidó, manifestó al referirse a futuras sanciones por parte del gobierno estadounidense.



"Si usted es un general de esos que rodea a Maduro y piensa que va a seguir robándose dinero de Pdvsa (...), esos días se están acabando", manifestó sin dar más detalles sobre sanciones que se avecinan.



Sobre el coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la embajada de Venezuela en EE.UU., que este sábado rompió con el Gobierno de Maduro, Rubio señaló que hay un sinnúmero de mandos medios que está contra el régimen chavista.



"Ninguno de ellos son los que tienen que cumplir nada, el que tiene que cumplir es el oficial de medio rango, el soldado, las tropas, y la enorme mayoría de ellos está sufriendo, ellos no están beneficiándose del fraude, de la corrupción, sus familias están sufriendo".

(EFE)