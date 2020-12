2020: San Isidro, Cuba y la cultura de la libertad

El 2020 puede calificarse como un año caliente en el contexto cultural cubano por la represión a los artistas, la imposición de mecanismos de censura desde la ley, y las violaciones al derecho a la libre expresión en general. Dos sucesos ocurridos al final del año marcaron de forma distintiva la lucha por el derecho a la libertad de creación y pensamiento en la isla. La chispa prendió en un barrio de La Habana que da nombre a un movimiento comunitario independiente: el Movimiento San Isidro (MSI). El de San Isidro es un movimiento artístico y social surgido en 2018 como respuesta a la entrada en vigor del Decreto N° 349, impuesto por la dictadura comunista cubana, que regula y reprime las actividades artísticas y culturales en el país. Denis Solís, el rapero de San Isidro En noviembre de 2020, el rapero Denis Solís, uno de los fundadores de ese movimiento, hizo público a través de una transmisión en vivo por Facebook, el momento en el que se enfrenta a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, en La Habana Vieja, diciéndole que no tenía derecho a entrar en su vivienda ni a hostigarlo.

Solís fue detenido por las autoridades castristas, que lo sometieron a un proceso judicial sin garantías bajo el presunto cargo de desacato, el cual culminó con la condena a ocho meses de prisión para el músico impuesta por parte el Tribunal Provincial de La Habana. La injusta condena provocó una serie de reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. Acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, el músico Maykel Castillo, alias El Osorbo, y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, iniciaron una huelga de hambre a la que pronto se sumaron otros artivistas, periodistas y activistas de derechos humanos, miembros o no del MSI, pero todos por la mima causa, la libertad de Solís. Desalojo por la fuerza El 26 de noviembre, la policía política desalojó por la fuerza la sede del MSI, además de detener por algunas horas a algunos de sus miembros. Cuando las fuerzas represivas irrumpieron en el lugar se encontraban dentro 14 personas, cinco de ellas en huelga de hambre.

El régimen entró con la excusa de que uno de los acuartelados, el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, quien había ingresado al país procedente de EEUU, tenía que repetirse la prueba del COVID-19 porque, supuestamente, la que se había realizado antes presentaba irregularidades. Momentos antes del desalojo, el acceso a las redes sociales en toda la isla fue interrumpido por varios momentos sin explicación alguna por parte del monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA, para que los jóvenes del MSI, muy activos en las redes sociales, no pudieran denunciar el hecho. 27N: la protesta frente al Ministerio de Cultura En apoyo al MSI, más de 400 personas, entre ellos renombrados artistas e intelectuales de la isla, se manifestaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana. La protesta dio lugar a una reunión entre el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con representantes de los manifestantes, incluidos miembros del MSI. Durante el encuentro, el viceministro trazó un acuerdo y prometió un diálogo, que al final no tuvo lugar.

En un acto de repudio a los huelguistas de San Isidro, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo estar dispuesto "al diálogo, siempre que sea con y para el Socialismo y la Revolución". "No permitiremos injerencias en nuestros asuntos internos", dijo el funcionario designado para sustituir a Raúl Castro, que considera al MSI como una farsa financiada por Estados Unidos. Menos de 24 horas después, los artistas y activistas eran apresados, vigilados, amenazados y denigrados por la prensa estatal. Apoyo internacional al MSI Varios organismos internacionales y personalidades apoyaron a los huelguistas del MSI y condenaron la represión del régimen contra los artistas y artivistas: Amnistía Internacional Caribe, organización que se sumó a través de su cuenta de Twitter a la iniciativa #SusurrosPoéticos, creada por el Movimiento San Isidro en sus vigilas por la libertad del rapero Denis Solís, mostró un llamativo performance en el que jóvenes de diferentes edades y razas homenajean los artistas contestatarios de la isla en absoluto silencio: "Movimiento San Isidro en Cuba está luchando por su libertad de expresión, a pesar de los constantes ataques de las autoridades cubanas y la gente está mostrando su forma de solidaridad en todo el mundo hasta que esta represión se detenga", dijo la organización en un tuit.

La prestigiosa organización mundial de escritores PEN Club Internacional, unida al Capítulo del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, expresó su preocupación y denunció el hostigamiento y la represión de que son víctimas escritores, artistas y creadores en general dentro de Cuba.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, rechazó la irrupción en la sede del movimiento, calificando dicho procedimiento, y las posteriores detenciones, como arbitrarias. Asimismo, exhortó al Estado cubano a cumplir con sus compromisos y obligaciones en relación al otorgamiento de garantías esenciales, el cumplimiento de los derechos humanos y del debido proceso en materia judicial. La CIDH instó al régimen cubano a "poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión, incluyendo citaciones, detenciones arbitrarias, presiones sobre la familia y el entorno, y acoso judicial".

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo al Movimiento San Isidro, además de instar al régimen cubano a cesar el hostigamiento hacia la agrupación, además de solicitar la liberación de Denis Solís.

La presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista belga Marie Arena, manifestó su más profunda preocupación por la situación de los manifestantes en huelga de hambre del MSI. En esa línea, pidió a las autoridades cubanas entablar un diálogo con los manifestantes. La represión llevó a más protesta Además de Solís, han ido a prisión o han sido arrestados de forma arbitraria otros artistas este año. El rapero contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la opositora Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos, en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, donde reside.

El pasado 13 de noviembre, le fue ratificada la sanción, pedida por la Fiscalía, de tres años de privación de libertad por supuestos cargos de desorden público. A mediados del mismo mes, y en relación con las manifestaciones del MSI, fueron arrestados y posteriormente liberados los activistas y realizadores de audiovisuales Lázaro Yuri Valle y Eralidis Frómeta, los artistas Michel Matos, Amaury Pacheco y Joiván Batista. También fueron arrestados en varias ocasiones, durante los meses de noviembre y diciembre, Anamely Ramos González, Luis Manuel Otero Alcántara, Héctor Luis Valdés Cocho, Katherine Bisquet, Camila Lobón, Maikel Castillo “El Osorbo”, Adrián Rubio, Alfredo Martínez Ramírez e Iliana Hernández, entre otros. A finales de noviembre resultaron detenidos y posteriormente liberados la periodista Luz Escobar, la activista Marthadela Tamayo, el rapero Osvaldo Navarro Veloz y los activistas Juan Antonio Madrazo Luna, Claudia Genlui, Berta Soler y Angel Moya, todo en el contexto de las protestas del MSI. A comienzos de diciembre, el rapero contestario El Osorbo estrenó una canción titulada “Diazcarao”, que expresa las penurias que vive el cubano de a pie debido a la dictadura, y critica acerbamente al designado dictador Miguel Díaz-Canel. “Ustedes no están preparados para la muerte” El 15 de diciembre, varios artistas del Movimiento San Isidro y activistas que apoyaron la protesta fueron detenidos, en un despliegue policial que llevó a Amnistía Internacional a comparar la vigilancia castrista con la representada en la novela de George Orwell “1984”.

Otero Alcántara, detenido cuando decidió salir de su casa a pesar del cerco policial que vigilaba su vivienda desde hacía 2 semanas, narró en un video publicado en Facebook: “Me acaban de soltar ahora mismo, fue un proceso interesante aunque no deja de ser desagradable”. Según el activista, un oficial de la policía política le dijo: “Podemos acabar con ustedes. No están listos para la prisión. Ustedes no están preparados para la muerte”. Decreto Ley 370, azote contra youtubers y comunicadores Las multas, arrestos, detenciones arbitrarias, confiscación de medios de trabajo, la limitación de viajar dentro y fuera del país y el acoso contra youtubers, periodistas y colaboradores de medios independientes, activistas y artistas están entre las violaciones a los derechos humanos en Cuba criticadas y condenadas por organizaciones mundiales durante este 2020. La aplicación este año del Decreto 370, o Ley Azote, a periodistas, artistas, activistas y ciudadanos fue cobrando mayor número de víctimas en la medida en que las restricciones por el avance de la pandemia de coronavirus fueron aumentando.

Camila Acosta, Mónica Baró, Yadisley Rodríguez Ramírez y la youtuber Ruhama Fernández, entre otras, figuraron entre las víctimas de los excesos y arbitrariedades por parte de la Seguridad del Estado. Ruhama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio, el 30 de octubre, en Santiago de Cuba. En un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que el agente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva. "Viví el peor interrogatorio que he tenido, donde me he sentido más incómoda y enojada que nunca, tuve que aguantarme las ganas de decirle las verdades en su cara porque iba a acabar en desacato", escribió. El gobierno de Cuba, ampliamente conocido por acosar a disidentes, periodistas y miembros de agrupaciones políticas de oposición, ha identificado un nuevo objetivo de persecución: los influencers de las redes sociales, indica la organización de derechos humanos Human Rights Watch. En octubre, agentes del Ministerio del Interior mantuvieron vigilancia y allanaron las viviendas de reporteros y youtubers como Yadisley Rodríguez Ramírez, Roberto Rodríguez Cardona y Enrique Díaz Rodríguez, Yoe Suárez, Mario Ramírez Méndez, Ricardo Fernández Izaguirre, Jancel Moreno, Ruhama Fernández, Carlos Melián, Mónica Baró, Héctor Luis Valdés Cocho, Waldo Fernández Cuenca, Niober García Fournier y José Antonio López Piña. Un año difícil para Bruguera en Cuba En mayo, la reconocida artista plástica Tania Bruguera denunció que el Decreto 370 trata de evitar que salgan a la luz las experiencias de las personas que contradicen la propaganda oficial, después de que el régimen le despojara de todo el saldo que tenía en su teléfono celular y quedara sin acceso a internet. Fue un año difícil para Bruguera, arrestada en junio frente a su casa por las autoridades comunistas, probablemente en un esfuerzo por evitar que asistiera a manifestaciones convocadas en todo el país contra la violencia policial.

El PEN América condenó la noticia, calificándola como una afrenta a la libertad de expresión. La artista convocó a una acción en las redes sociales, el 11 de agosto, en respaldo de los presos políticos cubanos. Bruguera hizo un llamado para formar un gran coro con los nombres de todos los presos políticos del régimen cubano. La intelectual explicó que esta convocatoria tuvo lugar para que no quedara impune la muerte en prisión, ese fin de semana, del opositor Yosvany Aróstegui Armenteros, luego de sostener una huelga de hambre de 40 días. En octubre, Bruguera dio a conocer en Facebook que escuchaba "un sonido agudo y peculiar en su hogar de La Habana desde hace horas, el cual le provoca un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta". Bruguera dijo que el sonido es como un grillo, pero es electrónico, y se prende y se apaga cada minuto, aproximadamente. "¿Alguien conoce este ruido? Es como de grillo, pero electrónico y muy alto. No puede ser natural, se activa cada un minuto más o menos y dura un minuto, minuto y dieciséis segundos, minuto y veintiún segundos y tengo un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta. El volumen real no se registra en la grabación, en realidad es un volumen muy alto y penetrante", dijo en su mensaje.

Los comentarios hechos en los medios sociales recuerdan que diplomáticos de Estados Unidos padecieron ataques a la salud que afectaron sus cerebros y sistemas nerviosos. Las víctimas de esos ataques describieron sonidos agudos también. Ante dicha situación, en septiembre del 2017, el gobierno de Estados Unidos redujo drásticamente su personal diplomático en su Embajada en La Habana. Bruguera fue detenida nuevamente el cuatro de diciembre por personas vestidas de civil mientras se dirigía con la también artista plástica Sandra Ceballos Obaya a una fiesta, informó posteriormente en un comunicado en su cuenta de Facebook. Su detención fue denunciada inmediatamente por la sociedad civil cubana, medios independientes y grupos pro derechos humanos. ¿Dónde está Tania Bruguera?, escribió la periodista Elaine Díaz en Twitter. "Exigimos su liberación", dijo Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional. Horas después fue puesta en libertad. A raíz de la manifestación del 27N, y después de que organizara junto a otros artistas la agenda de debate a presentar al Ministerio de Cultura en la sede del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, Bruguera fue amenazada nuevamente por la Seguridad del Estado. Esta vez, las acusaciones fueron serias: desde "llamar a la subversión" en Cuba e intentar "desestabilizar al gobierno", hasta mantener vínculos y seguir órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos. "La vida es silbar" El 16 de diciembre, la curadora de arte Anamely Ramos, una de las participantes en la protesta organizada por el Movimiento San Isidro, instó a los cubanos a través de las redes sociales a no desmovilizarse frente al poder. En referencia a los que gobiernan el país, la joven precisó que "es la misma familia asquerosa que no tiene ideología, ni nada, y solo les interesa mantener el poder desde hace sesenta años".

Señaló que, aunque no tiene claro quiénes son todos "los de arriba, sí sabe "que son poquitos y que son mafiosos". Ramos enfatizó que a diferencia de los que ostentan el poder en Cuba, los participantes en las actividades del MSI no son "nuevos ricos", ni tienen "inversiones, ni empresas extranjeras". "Yo no quiero que la gente se desmovilice, quiero que sigan en las calles, que se sigan manifestando", enfatizó. Los integrantes del MSI convocaron entonces a un silbido general por la libertad de Cuba, cada día, a las 9:00 de la noche, inspirados en el filme "La vida es silbar", del laureado realizador cubano Fernando Pérez, quien apoyó a los manifestantes del 27N frente al Ministerio de Cultura. San Isidro y San Lázaro El grupo 27N y miembros del Movimiento San Isidro se juntaron el 17 de diciembre, Día de San Lázaro o Babalú Ayé, para conmemorar la fecha e intercambiar ideas entre ambos grupos, informó la cuenta oficial del 27N.



El grupo explicó en Facebook que visitaron la Iglesia de Reina y pidieron por el respeto a la libertad de expresión. “Pedimos por el reconocimiento y respeto del derecho a la libertad de expresión y la diversidad de criterio como únicas garantías para construir, con la participación de todos los cubanos, la sociedad digna que soñamos”, explica la publicación.

El grupo añadió en el post que, después de visitar la Iglesia, se realizó el intercambio de ideas. Sin embargo, ni Bruguera ni Otero Alcántara pudieron participar, porque la Seguridad del Estado les impidió salir de sus viviendas. Por su parte, el rapero El Osorbo fue arrestado por varias horas cuando se disponía a llevar su uniforme de preso como ofrenda a la procesión de San Lázaro, según informó la periodista Iliana Hernández. El rapero, quien participó en la huelga del MSI, decidió salir el día de San Lázaro a entregar la ropa de preso que llevó por 5 meses, pero los agentes del régimen comunista se lo prohibieron. Apoyar a San Isidro podría costarle una severa condena Como parte de una larga cadena de sucesos, a raíz de lo sucedido en San Isidro en noviembre, un joven cubano, Luis Robles Elizástegui, decidió hacer uso de su libertad de expresión y salió a protestar, el 5 de diciembre, por el populoso boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel en apoyo al MSI, y exigiendo la libertad de Denis Solís. El joven ha sido acusado por el régimen de actos contra la Seguridad del Estado, delito que se castiga con penas de hasta 20 años o la pena de muerte, y mientras espera juicio permanece detenido en Villa Marista, en La Habana.