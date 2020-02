Residente en Uruguay atrapado en Cuba demanda al gobierno por daños y perjuicios (VIDEO)

Una demanda por daños y perjuicios será interpuesta contra el Estado cubano por el activista Lidier Hernández, quien lleva más de una semana retenido en la isla sin poder salir hacia Uruguay, país donde reside.

Hernández, a quien las autoridades comunicaron este lunes que continúa regulado, hizo el anuncio desde Cienfuegos en su cuenta de Facebook.

"Hoy fui a oficina de trámites y me dicen que sigo regulado (prohibido de salir de Cuba) y que la fecha “no la pueden ver en el sistema”... Que eso “lo sabe quien me puso la regulación”! Así las cosas", escribió.

"Desgraciadamente sigo sin respuestas, sigo sin saber hasta cuando voy a tener prohibido salir de Cuba. Estoy asesorándome con un abogado que está interesado en defender mi caso y voy a comenzar ya el proceso para presentar una demanda contra el Estado cubano por daños y perjuicios", explicó Hernández a través de un Facebook Live.

El joven añadió que la prohibición del gobierno le ha ocasionado daños económicos por gastos que no tenía previstos, y poner en peligro su estabilidad económica al tener que permanecer en la isla por tiempo indefinido. "Hace una semana hoy que debería haberme incorporado a mi trabajo", señaló.

Dijo, además, que la situación en la que se encuentra afecta su vida íntima y su estabilidad psicológica y física a causa del estrés.

En la mañana de este lunes, Hernández comprobó en una oficina de trámites del Ministerio del Interior que sigue "regulado", una categoría bajo la cual no puede salir del país.

Para saber hasta cuándo estará regulado tendrá que hablar directamente "con las personas que me pusieron esta regulación", pero esas personas ya le dijeron el pasado 17 de febrero "que no tenían ningún interés en darme una explicación o documento que avale el por qué tiene prohibido salir de Cuba".

Tras la injusticia cometida en su caso, Hernández se ha solidarizado con el caso de más de 200 "regulados" en la isla. "A mí fui a uno de los últimos que le pasó, no soy yo solo", subrayó.

Hernández reside desde hace más de tres años en Uruguay, donde tiene a su esposa. "El gobierno de Cuba no me deja regresar a donde vivo y donde tengo mi familia por el simple hecho de ejercer mi libertad de expresión".

Aunque el joven emigrado no confía en la legalidad que ofrecen las instituciones cubanas, ha llevado su caso "por los canales pertinentes", a la espera de que "ellos decidan -espero que sea pronto- que yo puedo salir de acá".

Hernández dijo que lleva un año haciendo activismo político en Uruguay "para que esto no le pasara ni a un cubano más", pero "se ve que no ha sido suficiente, (...) que no se ha sumado la cantidad de cubanos suficiente para que este tipo de injusticia termine", concluyó.

En enero de 2020, Hernández compartió imágenes en las redes sociales donde lideraba a un grupo de cubanos que intentaban realizar una protesta pacífica frente al edificio de la embajada de la isla en Montevideo.