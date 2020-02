Mas regulados: un cubano que reside en Uruguay y un activista del MCL

Las autoridades cubanas prohibieron el sábado la salida del país a Lidier Hernández Sotolongo, quien reside y trabaja en Montevideo desde hace varios años y había viajado a Cuba la pasada semana a visitar a su familia.

“Después de pasar el chequeo reglamentario, llegué a la sección de Fronteras y allí un agente me dijo que debía aguardar; enseguida me trasladaron a la oficina del Mayor Angel, Jefe de Emigración del Aeropuerto, quien me informó que yo tenía prohibición de salida del país”, dijo el activista, quien participó hace poco en Montevideo en una protesta contra el gobierno cubano.

“Usted debe ver, me dijo, cuál es su situación legal, si está bajo un proceso de investigación, porque en el sistema aparece que está regulado”, le dijo el mayor, según Hernández Sotolongo.

El activista dijo a Radio Martí que se presentará el lunes en las oficinas de emigración de Cienfuegos, de donde es oriundo, para averiguar cuáles son las pretensiones de la Seguridad del Estado con él. “Si es solo una forma de presión o realmente no me dejarán volver a Uruguay”.

“Si este último es el caso, eso me va a ser mucho daño económico y además psicológico porque ya yo estoy establecido en el país suramericano”, aseguró el opositor. “Yo prorrogué mi pasaporte el día 12 sin ningún problema y tres días después me encuentro con esto”.

Hernández Sotolongo, miembro del movimiento 'Somos Más', que encabeza Eliécer Avila, fue uno de los organizadores de una protesta pacífica que se realizó en el mes de enero frente a la embajada de la isla en la capital uruguaya, exigiendo “no más dictaduras” y subrayando que “Cuba es de todos los cubanos”.

La manifestación cobró repercusión en las redes sociales y en medios de prensa porque fue atacada por una turba de entre 20 y 30 personas simpatizantes del régimen cubano, procedentes de los partidos de la izquierda más radical de Uruguay

Al respecto en ese momento, Hernández Sotolongo dijo a Radio Martí: “Lo peor son los fanáticos comunistas, que están ultra radicalizados en su creencia y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan y gritan...Ya sabemos que eso ha pasado en Cuba durante 61 años y el régimen lo ha extrapolado hacia toda América Latina desestabilizando los países con este tipo de ideología intolerante”.

El caso de Hernández Sotolongo es el segundo de residentes en otros países que tras visitar Cuba, el régimen les impide regresar al país donde ya tienen una nueva vida, un trabajo, una familia. La otra persona que después de visitar la isla fue impedida de viajar a España, donde vivía, fue la periodista independiente Iliana Hernández, hace ya algunos años.

Por otro lado, agentes de aduana impidieron también el sábado abordar un avión con destino a Madrid, al coordinador del 'Movimiento Cristiano Liberación' en Santiago de Cuba, Eliécer Porto.

“Me dijeron que no podía viajar, que estoy regulado, sin más explicaciones”, comentó Porto, mientras regresaba de La Habana en un ómnibus a su vivienda en la capital santiaguera.

El activista estaba invitado por la 'Fundación Concordia y Libertad', creada por el Partido Popular español, a participar en unas jornadas de formación y de intercambio de experiencias con políticos latinoamericanos de diferentes países, explicó Carlos Payá, vocero en España del 'Movimiento Cristiano Liberación'.

Porto es el tercer integrante de la conocida organización opositora que recibe el veto de las autoridades cubanas este año. Al ex prisionero político residente en Madrid, Regis Iglesias, le impidieron entrar a La Habana el 1ro de enero, y Eduardo Cardet, coordinador nacional del 'Movimiento Cristiano Liberación', no pudo viajar a Estados Unidos el 27 del mismo mes por estar “regulado”.