La hoguera de la censura en Cuba se aviva con nueva entrega del cineasta Yimit Ramírez y popular reguetonero Yomil (VIDEO)

A pocas horas de su estreno, el videoclip "De Cuba soy", del cineasta Yimit Ramírez y el reguetonero Yomil, arde ya en la hoguera de la censura cuyos fuegos han sido alimentados consistentemente por las instituciones del régimen cubano durante 62 años.

La oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) arremetió contra el recién estrenado audiovisual, inspirado en las manifestaciones del 11 de julio e ilustrado con una serie de provocadoras animaciones que ponen voz a los héroes de las guerras de independencia, a las figuras más importantes de la cultura cubana y a los activistas y artistas cubanos en prisión, entre otros.

La UNEAC y el Granma, periódico del Partido Comunista de Cuba, están pidiendo castigar a ambos creadores con el Artículo 204 del Código Penal "para el que públicamente difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la Patria".

"Quienes denigran los símbolos de la Patria, no son cubanos. No pueden serlo cuando en un acto de naturaleza infame manipulan, pervierten y degradan a los héroes que entregaron su sangre y sacrificaron sus vidas por la dignidad de todos, la de sus padres y hermanos, vecinos y allegados, dentro y fuera de la Isla, incluso la de ellos mismos antes de que decidieran desnaturalizarse y echar por la borda valores éticos elementales", dice el artículo de Pedro de la Hoz.

El vicepresidente de la UNEAC califica a Ramírez de ser un "realizador audiovisual que prefiere el escándalo a la creación" y asegura que "ya intentó una vez enmascarar detrás de narrativas supuestamente transgresoras y planteamientos temáticos irreverentes (...) la ofensa y el irrespeto hacia lo que representa José Martí", en referencia al filme Quiero hacer una película (2018), censurado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la UNEAC.

Para de La Hoz, el cantante Yomil, consolidado como uno de los más importantes artistas del género urbano en la isla, es simplemente "alguien que ha medrado en los predios de la llamada música urbana, ejemplo clásico del divorcio entre fama y talento".

El cineasta Ramírez respondió en sus redes sociales: "Ya está el equipo de los turbios s... mediocres dando su berrinche arcaico y desprovisto de contacto con la realidad. Son tan patéticos que ni siquiera se pueden "producir" dos textos, el de la Uneac y el de Granma son el mismo con título diferente!".

Para Yomil la reacción del oficialismo no fue sorpresa, según escribió el artista en sus redes sociales: "El Ministerio de Cultura siempre me ha subestimado y menospreciado. Incluso llevando en 6 años una carrera sólida, transparente con grandes resultados, siempre me he sentido excluido del ámbito cultural de mi país".

"Aquí está la izquierda radical que me amenaza y ofende, ustedes no quieren un cambio na’ porque en mi canción en ningún momento les falté el respeto a los mártires y a las instituciones solo mostré la realidad que vivimos, ellos no lucharon por la represión policial, ni por una dictadura, en mi canción solo pedí unión de todos los cubanos dentro y fuera, libertad de expresión y pensamientos. Para mí el que esté en contra de eso es un verdadero traidor a su patria, pero esta manera de actuar de ustedes no es nueva para nadie porque el que no haga lo que ustedes quieren, tratan de acabar con él, así que no me hablen más en la televisión de democracia porque ustedes no tienen noción de lo que es. #DeCubaSoy, aquí vivo y soy el primero que quiere vivir en libertad, basta ya de censura y falta de respeto con su propio pueblo ahhh y a mi nadie me financia, ni quiero perdón de nadie porque lo que tengo me lo gané trabajando duro bajo el yugo de su sistema, pasando por feos momentos de los cuales ninguno de los que me ofenden tienen ideas y así me crecí y me superé porque trabajé duro con coj... y antes de cerrar también en mi canción pedí JUSTICIA PARA MI HERMANO EL DANY QUE EN PAZ DESCANSE. VIVA CUBA LIBRE ", escribió Yomil en su cuenta de Facebook.

Numerosas organizaciones internacionales ubican a Cuba como uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de creación y señalan al régimen comunista por el acoso a artistas, músicos, escritores, intelectuales y periodistas con opiniones y obras independientes o contrarias a las que dictan las instituciones cubanas controladas por el Partido Comunista.