Abel Prieto llama a evitar el odio pero arremete contra dos prestigiosos artistas cubanos

El presidente de Casa de las Américas, exministro de Cultura y asesor de Raúl Castro, Abel Prieto, hizo un llamado esta semana a razonar, escuchar voces diferentes y evitar el odio, en un texto en que paradójicamente ataca a dos prestigiosos artistas cubanos que han contado su versión de los sucesos que han sacudido el país desde el 11 de julio.

El funcionario denunció el uso de la canción "Todo por ti" de los músicos Pavel Urquiza y Daymé Arocena como una insignificante obra de arte que "pretenden que funcione en términos de propaganda política".

El tema llama la atención sobre la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos para la reconstrucción de una nueva Cuba y el video de la canción -dirigido por el cineasta cubano Eliecer Jiménez-Almeida- incluye imágenes del levantamiento nacional ocurrido el pasado 11 de julio y episodios de la ola represiva desatada por el régimen contra la población desarmada que participó en las protestas.

"Ya tus hijos se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca, para no dejarte morir", dice la canción en referencia a las jornadas de protestas en toda la isla.

"Lo que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti, todo por ti. Es que cambiemos, por ti, todo por ti. Es empezar de nuevo por ti....", concluye el tema.

Tras el estreno, el funcionario publicó una arremetida contra la canción al tiempo que intentó hacer un llamado a la concordia: "Razonar con todo aquel que no sea 'incorregiblemente reaccionario, incorregiblemente contrarrevolucionario'. Debemos escucharlo civilizadamente, darle la razón allí donde la tenga, ofrecerle toda la información y todos los argumentos y proponerle construir una comunicación no contaminada por el tóxico predominante en las redes".

"Evitemos la tentación del odio. Es demasiado fácil y demasiado degradante. Pongámosle corazón a este momento decisivo", invitó el ex asesor del general Raúl Castro.

La reacción de los artistas

Arocena calificó el texto como un "ataque histérico de algunos medios oficialistas cubanos" y llamó la atención acerca de las diferencias generacionales en la sociedad cubana en cuanto al respaldo al sistema político que impera en la isla desde hace 62 años.

“Somos muchos los jóvenes cubanos que enfrentamos un problema que trasciende la doctrina en Cuba. Un problema que está en nuestras propias casas. Un problema entre generaciones. Y son muchxs lxs que en estos justos instantes tienen una relación discordante y distante con sus seres más queridos: sus padres”, dijo la cantante.

“Ayer volví a temer. Por un instante pensé que mis padres no comprenderían mi necesidad de cantar una canción como "Todo Por Ti". Pensé que el temor generacional inoculado, quebraría lo que para mí es uno de mis más valiosos tesoros: mi familia. ¡Que bendecida soy! ¡Lo digo una y mil veces! Y comparto esta historia porque sé que no soy la única mujer cubana de veintitantos años que tiene que lidiar con este temor”, expresó la artista al hacer pública la declaración de respaldo que recibió de su padre.

“Siempre te voy a apoyar y soy de los que creo que son ustedes los jóvenes los que van a conseguir el cambio porque no tienen ningún compromiso con el pasado y sí el deber con el futuro”, le dijo su papá.

En el caso de Urkiza, descartó de plano que el exministro sea una voz del pueblo: "Usted, como muchos otros privilegiados del poder, se atienden en el CIMEQ, la clínica de 43, donde no va el pueblo, usted no se alimenta de las migajas de la Libreta de Abastecimiento y no espera una guagua durante horas para llegar al trabajo a ganar un sueldo miserable muy diferente al suyo. No pretenda hablar en nombre de lo que está pasando ese pueblo sin vivir la cruda realidad de quienes se manifestaron, ¿cómo puede llamarle “turbas violentas” a esas personas humildes, que no viven como usted y sobreviven hastiadas de atropellos y abusos? No trate de tapar el sol con un dedo. Nuestra gente se cansó y se hace evidente en las imágenes que circulan por el mundo cada vez más desgarradoras y tristes desde el 11 de julio. Dudo que no las haya visto, son aplastantes".



"Quienes no están de acuerdo con usted y su política no son

mercenarios, no son lacayos al servicio del imperialismo, aman a su país y lo están defendiendo desarmados y pacíficamente (...) El pueblo no es violento, el pueblo no es lumpen ni delincuente, el pueblo se defiende de la violencia del Estado, sus fuerzas militares y paramilitares. Nuestra gente no aguanta más el atropello diario, psicológico, físico y moral del que todos hemos sido parte o víctimas en estos 62 años de dictadura", le responde el destacado productor musical.

"El mensaje de este proyecto independiente, que hicimos por amor a Cuba y sin fines de lucro, muy a su pesar seguirá viajando por el mundo, porque quienes hicimos esta obra no dependemos de un organismo estatal donde se determina qué se puede o no ver o escuchar. Por favor, Abel, no insulte la inteligencia del público cubano, agudo, sensible y capaz de leer y sentir lo que ustedes intentan censurar", indica el compositor de "Todo por ti".

"Creo que usted una vez fue escritor, haga memoria, el arte, si es

legítimo, duele, y provocar que las personas reaccionen como usted lo ha hecho hoy, es sin duda el mayor éxito para un artista. La libertad se conquista, también, con el filo de las ideas", concluye Urkiza.