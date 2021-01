Reconocidos artistas cubanos alzan la voz en rechazo a ministro y viceministros de Cultura (VIDEO)

Reconocidos artistas cubanos de dentro y fuera de la isla se han sumado a la condena a la represión desatada el miércoles contra manifestantes del Grupo 27N, que fue encabezada por altos funcionarios del Ministerio de Cultura y por ello están pidiendo que sean destituidos.

El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, fueron identificados entre los funcionarios del Ministerio de Cultura que agredieron a un grupo de jóvenes artistas que acudió este miércoles a la institución.

El popular reguetonero Yomil en un video de Instagram pidió al ministro que hiciera una disculpa pública y que presentara su renuncia:

"¿Cómo es posible que salga un ministro de Cultura y arremeta contra un periodista de esa manera? Supuestamente es la persona que debe velar por proteger, por cuidar, por respetar a los artistas. Algo tan, pero tan vergonzoso y bochornoso. Señor ministro, yo creo que usted debe salir dando una disculpa públicamente, y aparte, usted debe dimitir. Soltar su cargo, porque por lo visto y comprobado, usted no está apto para tener ese tipo de cargo con tan alta responsabilidad, con tanta diplomacia que tiene que ejercer... y no con violencia y con esa falta de respeto", declaró Yomil.

El actor Alexis Valdés inició en Twitter un llamado a exigir la dimisión de estos funcionarios: "Amigos Tenemos que poner esto todos en la redes. El ministro de cultura y viceministro acaban de agredir físicamente a los chicos del 27 N. No hizo falta ni, ellos mismos les fueron arriba Tenemos que hacer una campaña muy fuerte para obligar a que el gobierno les haga dimitir".

Desde su cuenta en Facebook, el popular comediante y director teatral también pidió a "todos los artistas cubanos decentes" sumarse a esta petición.

A su juicio, lo sucedido representa "el descalabro, la depauperación total del sistema político de Cuba".

Luis Manuel Otero Alcántara, una de las principales figuras del Movimiento San Isidro, exigió a través de un Facebook live la dimisión del ministro y viceministro y les dió un plazo de 24 horas.

Alcántara, quien fue también fue arrestado en el día de ayer cuando se dirigía hacia esa entidad para sumarse a los allí congregados, dijo en su directa, que lo ocurrido demuestra la naturaleza represiva del Gobierno cubano.

"Se hace público ahora mismo la naturaleza represiva y asesina del Gobierno cubano y sus instituciones. ¿Qué van a decirle a los organismos internacionales sobre lo ocurrido?", declaró.

La multipremiada artista Tania Bruguera, integrante del Movimiento 27N y creadora del Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt", en La Habana, quien fue arrestada el miércoles en dos ocasiones, es una de las voces más firmes pidiendo la renuncia del ministro de Cultura.

El cineasta y escritor Carlos Lechuga escribió una fuerte condena de lo sucedido en la revista Hypermedia.

"El ministro de Cultura golpea, empuja, ningunea a un grupo de jóvenes artistas. Ya no estamos hablando de que el Ministerio de Cultura no apoya a los artistas, eso ya es sabido".

"Los dirigentes de Cultura de este país no deberían hablar de Martí. Deberían tenerlo prohibido. No tienen la menor idea de lo que es la decencia, el amor por el país, el respeto a los jóvenes… Les da igual. Son muy hijos de p. para eso. Bienestar personal para ellos y para sus familiares. Eso es lo único que hay. Grosería, whisky bueno, y un ejército violento que los usa y que al mismo tiempo ellos tienen a su servicio para cuando las cosas se les vayan de las manos", escribió el director de Melaza y Santa y Andrés.

La curadora Anamely Ramos también usó las redes sociales para exigir la dimisión de Alpidio Alonso, Fernando Rojas, Abel Prieto y Miguel Díaz-Canel.

La destacada productora de cine Claudia Calviño, involucrada en muchos de los filmes cubanos más exitosos en los últimos años, hizo una fuerte denuncia en redes sociales de la actitud de los altos funcionarios del MinCult:

"El ministerio de cultura de cuba no fue agredido por terroristas, nadie tiró piedras, ni huevos, ni papelitos ni nada. Afuera estaban apenas unas 15 personas cubanas, muchas de ellas artistas, protestando, pidiendo algo pacíficamente. Ninguno iba armado, solo tenían sus teléfonos en las manos. Ni el ministro, los viceministros, ni los funcionarios públicos que trabajan en esa institución fueron violentados. Había policías, patrullas y seguridad por todas partes. No importa lo que digan esta noche en el noticiero, los videos, audios y fotos de lo que pasó son públicos y todos los podemos ver. Esos servidores del pueblo, el propio ministro de cultura de cuba, cruzó la calle, caminó directo al grupo, avanzó sobre ellos que daban pasos hacia atrás evitando un enfrentamiento, le arrancó violentamente el teléfono de las manos a un muchacho. Gritos, un acto de repudio y una guagua se los llevó a todos, perdón, corrijo, no a todos, solo se llevaron a los protestantes pacíficos.

El otro día alguien me dijo: “pero aquí no sacan ojos como en otros países”.... será que tenemos que esperar a que nos arranquen también las partes del cuerpo para aceptar la violencia que se está viviendo?".

El cantante y actor Yotuel Romero publicó un video donde denuncia al régimen de Cuba como una dictadura férrea.

"Estamos atravesando el peor momento de Cuba, con una dictadura férrea, con unos esbirros que lo único que quieren hacer es callarnos la boca, silenciarnos uno por uno, y el mundo no dice nada, y la prensa no dice nada, y ustedes no dicen nada, hasta cuándo", denunció el artista que alcanzó fama mundial con el grupo Orishas.