Familiares denuncian ensañamiento contra prisioneros políticos del 11J

Se incrementa el hostigamiento contra presos políticos por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, denunciaron sus familiares a Radio Televisión Martí.

El jueves, Emyoslán Román Rodríguez, de 18 años, fue parte de un grupo de nueve jóvenes que fueron nuevamente encarcelados en la Prisión Jóvenes de Occidente, afirmó su padre, Emilio Román Matos.



“Yo fui el primero que llegué y después comenzaron a llegar el resto de los muchachos, nueve en total, que tuvieron que presentarse en el penal Jóvenes de Occidente”, comentó Emilio.



También su hijo Yosney Emilio, fue trasladado del penal Combinado del Este para la cárcel de Tránsito 1580 de San Miguel del Padrón, y el destino final será una cárcel en el oriente del país, señaló Emilio Román.



“Es un traslado para oriente, imagínate que no hay dinero para mantener tres sacos con alimentos para mis hijos presos aquí en La Habana, y para oriente valen hasta 6 mil pesos el pasaje por persona, es un abuso... Yo pensé que había una mejoría pero todo ha echado nuevamente hacia atrás desde el primer día en que cayeron presos”, aseguró el padre de los tres jóvenes condenados por el 11 J.

Su hija Mackyanis Román Rodríguez, escribió una carta desde la Prisión de Mujeres del Guatao, en La Lisa, donde denuncia todo el hostigamiento que sufre en ese penal.

“Los guardias la maltratan, le dicen gusana y una enorme cantidad de insultos, la tienen separada de las demás presas del 11 J, tiene nódulos en los senos y no tiene medicamentos”, alertó Román Rodríguez.



Por su parte, este miércoles Dayron Martín Estrada, encarcelado en el Combinado del Este, en La Habana, a pesar de padecer esquizofrenia, tuvo que ser llevado a un hospital porque en la prisión no lo medican por falta de psicofármacos, según denunció su hermana Coral Martín.



“Ayer fue que me enteré, pero ocurrió el martes en la noche, y no nos llamaron ni siquiera por teléfono para avisarnos, mi hermano estaba muy descontrolado y en el penal no sabían cómo calmarlo, y lo llevaron al hospital Calixto García, porque en el Combinado no había psiquiatras ni medicamentos. Lo tuvieron que inyectar para sedarlo y cuando nos llamó, me dijo que se lo llevaron nuevamente para la prisión y lo entraron nuevamente en su celda, como si nada, sabiendo que él no estaba bien todavía”, contó su hermana.



Se suma además la situación Yosvany Rosell García, quien fuera castigado en el penal Cubasí cuando intentó vestirse de blanco durante el primer aniversario de las protestas y que acaba de recibir la primera visita de su esposa en más de dos meses, realtó Maylín Rodríguez Sánchez.

“Fue golpeado por ocho guardias, lo golpearon hasta en el piso por la cabeza, luego llevado a celda de castigo, donde tras varios días se plantó en protesta de todas las injusticias realizadas en su contra, yo pude conocer todos los detalles de lo ocurrido en su propia voz, ahora el día 16 que logré verlo”, alertó Maylín.

El jueves, el también preso del 11 J, Andy García Lorenzo, también fue revocado y trasladado para la prisión El Pre de Santa Clara, denunciaron sus familiares.