Cuentapropista preso por manifestarse el 11J sigue en celda de castigo y huelga de hambre, denuncia su esposa

El cuentapropista Yosvany Rosell García Caso, de 33 años de edad, llevado a celda de castigo el día del primer aniversario del 11J por intentar vestirse de blanco en el penal de Cuba Sí, en Holguín, cumplió este lunes seis días plantado en huelga de hambre, informó a Radio Martí su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.

El herrero de profesión y padre de tres menores cumple una sentencia de 15 años cárcel por el delito de “sedición”, tras su participación en las protestas populares de julio pasado.



“Hoy me enteré que sigue en celda de castigo. Ya se cumplen seis días que sigue Yosvany plantado. Yo no lo he podido ver, yo me entero cuando me dirigí a la prisión, donde es que me informan allí, una sicóloga y una doctora, que mi esposo se encuentra en huelga de hambre y en celda, porque yo nunca fui informada que él se había plantado el miércoles pasado. Yo le dije que sí me podían dar cinco minutos para poder verlo y escucharlo y me dijeron que no era posible, que en el lugar donde se encontraba no podía verlo”, detalló la mujer.

Rodríguez Sánchez señaló, además, que presentó este lunes una queja formal ante el Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones por la situación de su esposo, porque desconoce si es verdad que fue maltratado cuando fue llevado para la celda de castigo, como aseguran reos que fueron testigos del incidente, y no conoce su estado actual.



“Yo me dirigí hoy al departamento de prisiones del Ministerio del Interior (MININT) para poner una queja formal y poner allí constancia de lo que sucede, y ver qué solución y respuesta me dan, al menos para quede registrado que acudí, porque estas gestiones muchas veces no llegan a ningún lado, pero no hay peor gestión que la que no se hace”, recalcó.



Finalmente, la mujer responsabilizó a las autoridades cubanas por la integridad física de su esposo, y demandó fe de vida del preso político.



“Yo hago responsable a la Seguridad del Estado y Cárceles y Prisiones por el estado sicológico y físico de mi esposo. No me voy a callar y voy a seguir exigiendo la libertad de Yosvany”, concluyó Rodríguez Sánchez.