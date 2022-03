Sentencias de hasta 30 años para manifestantes de La Guinera y 10 de octubre

El Tribunal Provincial Popular de La Habana hizo firmes las sentencias contra 128 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en los municipios 10 de octubre y Arroyo Naranjo, dos de los barrios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.

“Una injusticia tremenda, la mala fe, la maldad que hay alrededor de todo esto, la manipulación, las mentiras en el juicio. Estoy devastada. Pero no pierdo la fe de que un día paguen por todas las lágrimas que las madres estamos sufriendo. Y ellos, las autoridades, se piensan que tienen inmunidad de por vida, pero en algún momento tendrán que pagar. En lo que a mí respecta voy a seguir luchando por la libertad de mi hijo, en cualquier escenario, y le pido a todas las instituciones de derechos humanos, a los que me están escuchando, que miren cómo está actuando el gobierno cubano respecto a estos jóvenes que no son delincuentes, que los han querido marginar”, lamentó Caridad Magdalena Castro Ruíz, la madre de Kevin Damián Frómeta Castro, sancionado con 16 años de prisión.

“Me siento muy indignada, dolida, decepcionada de este país, de todos sus gobernantes. Pienso que se han ensañado con esos muchachos de 10 de octubre, de La Güinera. Pero todo el mundo está mirando los videos donde se aprecia, claramente, que los que empezaron la violencia fueron ellos, los órganos represivos, que en el Café Colón hicieron un cordón policial, tirando tiros, hubo heridos, hubo de todo. Cosas que no han salido a la luz porque lo manipulan y lo esconden todo”, dijo.

“Y entonces ahora, estos pobres muchachos, como el mío, que era estudiante, que trabajaba, que tiene una enmarcación social satisfactoria. Nada de eso importa, no tienen en cuenta la trayectoria que tengamos las personas porque todo el que me conoce, y conoce a mi hijo, sabe que somos una familia decente y de bien. ¿Por qué? Por manifestarse, pensar diferente le cercenan la vida de esta manera. La injusticia es indignante, pero el mundo está mirando tanta maldad y no van a quedar impunes los culpables”, afirmó Castro.

Una nota publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular (TSP), indica que se celebraron entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, los juicios “correspondientes a las seis causas penales por los hechos acontecidos los días 11 y 12 de julio del año pasado, en el lugar conocido por la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo”.

En La Güinera murió el joven Diubis Laurencio Tejeda, de un disparo de un policía.

Los manifestantes fueron “acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, y recibieron sentencias de entre 30 y 4 años de privación de libertad.

“Aquí ninguno de la familia está de acuerdo con eso, ahora todos somos activistas por los derechos humanos, aquí nadie quiere saber del gobierno. Vamos a hacer todas las denuncias públicas que se puedan hacer. Esperemos que Dios ponga su mano, con personas que solo estaban exigiendo sus derechos. Yo voy a estar con él hasta el último momento, apoyándolo, dándole todo lo que se le pueda dar. Nosotros tenemos la vida para apoyar a la familia. No vamos a dejarlo solo, para nosotros él es un héroe, como todos los que están en ese proceso”, recalcó Yusuán Marrero, sobrino de Alexis Borges Wilson, cuya familia, al momento de este reportaje, no tenía conocimiento de su condena de 20 años de privación de libertad.

De los 129 enjuiciados solo uno no fue condenado, Nayn Luis Marco Molinet, mientras que a los demás se le impusieron sanciones por los delitos de hurto y sedición.

De acuerdo al escrito oficial, el Tribunal Provincial de La Habana probó que los imputados, “obedeciendo” órdenes externas e internas, “intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta”. Arrojaron piedras y botellas contra funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y daños materiales.

Lista de sentenciados según el Tribunal Supremo Popular:

Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, 30 años de privación de libertad; Wilmer Moreno Suárez, 26 años de privación de libertad.

Roberto Pérez Ortega, Luis Frómeta Compet y Asley Nelson Cabrera Puente, 25 años de privación de libertad.

Walnier Luis Aguilar Rivera, Ángel Hernández Serrano, Yerandis Rillo Pao, Oscar Luis Ortíz Arrovsmeth, Robert Orlando Cairo Díaz, Denis Ojeda Álvarez, Yoandry Reinier Sayu Silva y Yoanky Báez Albornoz, 23 años de privación de libertad.

Lázaro Zamora González, José Luis Sánchez Tito y Frank Aldama Rodríguez, 22 años de privación de libertad.

Rolando Vázquez Fleitas, Henry Fernández Pantera y Juan Emilio Pérez Estrada, 21 años de privación de libertad.

Katia Beirut Rodríguez, Fredy Beirut Matos, Alexander Guillermo Martínez Amoroso, Dianyi Liriano Fuentes, Alexis Sosa Ruiz, Orlando Carvajal Cabrera, Jorge Vallejo Venega, Ronald García Sánchez, Alexis Borges Wilson, Donger Soroa González y Alexander Ayllón Carvajal, 20 años de privación de libertad.

Duannis Dabel León Taboada, Adael Jesús Leyva Díaz, Lauren Martínez Ibáñez y Kendry Miranda Cárdenas, 19 años de privación de libertad.

Odet Cruzata Hernández, Reinier Reynoso Valdes, Jesús Enrique Vázquez Cabrera, Marlon Brando Díaz Oliva, Dayán Gustavo Flores Brito, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Yussuan Villalba Sierra, Ricardo Duque Solís, Francisco Eduardo Soler Castaneda, Elieser Gordín Rojas y Rowland Jesús Castillo Castro, 18 años de privación de libertad.

Carlos Paul Michelena Valdés, Daisy Rodríguez Alfonso, Amaury Leyva Prieto, Kevin Damián Frómeta Castro, Juan Piloto Ferro y Luis Miguel Oña Jiménez, 16 años de privación de libertad.

Felipe Almiral, Elier Padrón Romero, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, Amalio Álvarez González, Luis Armando Cruz Aguilera, Oriol Hernández Gálvez, Edel Cabrera González, Roberto Ferrer Tamayo y Harol Michel Mena Nuviola, 15 años de privación de libertad.

Adán Kiubel Castillo Echevarría, Adrián Oljales Mora, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Juan Carlos Morales Herrera, Amaury Fernández Martínez, Carlos Alberto Hernández Pérez, Andrius López Fragosa, Osvaldo Lugo Pita, Juan Walberto Verdecia Rodríguez y Lázaro Noel Urgelles Fajardo, 14 años de privación de libertad.

Yunior García Vizcay, Carlos Luis Águila Socarrás, Adonay López López, Julián Yasmany Díaz Mena, Eduardo Álvarez Rigal, y Brandon David Becerra Curbelo, 13 años de privación de libertad.

Karen Vázquez Pérez, Franyer Abad Dumet, José Luis Castillo Bolaños, Yan Carlos Martínez Bonne, Freidel Ramírez Castillo, Jarolkis Suárez Rojas, Idael Naranjo Pérez, Jesús Ramón Rodríguez Pérez, Yosney Emilio Román Rodríguez, Raudel Saborín González, Yasiel Arnaldo Córdova Rodríguez, Rafael Jesús Núñez Echenique, Elyán Seguí Cruz, Mackyani Yosney Román Rodríguez, Alejaime Lambert Reyes, Rolier Salazar González y Yurema Ramos Abad, 12 años de privación de libertad.

Jaimel Alcide Firdó Rodríguez, Alejandro Bécquer Arias, Arielvis Rill Baró, Yaquelín Castillo García y José Luis Castillo de la Torre, 11 años de privación de libertad.

Leoalys de la Caridad Valera Vázquez, Yunan González Terry, Raynel Mayet Frómeta, Brayan Piloto Pupo, Giuseppe Belaunzarán Guada, Santiago Vázquez León, Lázaro Daniel Cremé Bueno, Dayán Jesús Ramírez Rondón, Germán Barrenechea Echavarría y Eris Diógenes Mejías Vinent, 10 años de privación de libertad.

Frank Daniel Roy Sotolongo, Yassell Guerra Campos, Marco Antonio Alfonso Breto y Liliana Oropesa Ferrer, 9 años de privación de libertad.

Dariel Cruz García, Juan Yanier Antomarchi Núñez, Yurileydis Soler Abad, Félix Jesús Armada García, Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, Yoilán Limonta Mojena, Yosnel Daniel Castro Fernández y Frandy González León, 8 años de privación de libertad.

Rubis Carlos Vicet Padilla, Emy Yoslán Román Rodríguez, Yensi Jorge Machado González y Wilfredo Limonta Mesa, 7 años de privación de libertad.

José Antonio González Guerrero y Yeinier Ibáñez Boudet, 6 años de privación de libertad;

Nelsón Nestor Rivero Garzón, 4 años de privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento.