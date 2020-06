EEUU intenta determinar si había grupos extremistas infiltrados en las protestas contra brutalidad policial

La sexta jornada de protestas pacíficas contra la violencia racial en varias ciudades de Estados Unidos, terminó con violentos disturbios, saqueos y destrucción que obligaron a desplegar las tropas de la Guardia Nacional en al menos 15 estados y en Washington D.C.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto reunirse el lunes con el Fiscal General William Barr, a puertas cerradas y luego llamar a los gobernadores de los estados más afectados por las manifestaciones violentas.

El domingo el Departamento de Justicia anunció que las acciones violentas del grupo ANTIFA y otros extremistas serían consideradas actos de terrorismo doméstico.

Horas después el presidente Trump dijo en Twitter que ANTIFA sería catalogado como organización terrorista.

Las protestas pacíficas provocadas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis el lunes pasado. Las imágenes de video muestran a un oficial de policía arrodillado en el cuello de Floyd, de 46 años, durante casi nueve minutos antes de morir.

Las manifestaciones atrajeron a una diversidad de personas en Boston, Chicago, Filadelfia y Portland, Oregón, entre otras ciudades, y se han extendido por todo el mundo con manifestaciones en Nueva Zelanda el lunes después de eventos en Londres y otros lugares.

Cientos de escaparates fueron destruidos y los edificios fueron destrozados en varias ciudades cuando los manifestantes y la policía se enfrentaron. Pero el alcalde de St. Paul, adyacente a Minneapolis, dijo a CNN el lunes que miles de personas se habían reunido allí pacíficamente el domingo. Otras ciudades también vieron manifestaciones más pacíficas, a veces con el apoyo de la policía.

Los expertos en salud pública y los funcionarios locales también han expresado su preocupación de que las reuniones puedan desencadenar más casos de COVID-19, la infección altamente transmisible y potencialmente mortal vinculada al coronavirus.

Facebook Inc, Snap Inc, Intel Corp, Netflix Inc y Nike Inc condenaron la desigualdad racial en los Estados Unidos y expresando su preocupación por la discriminación contra los afroamericanos.



"Apoyamos a la comunidad negra, y a todos aquellos que trabajan por la justicia en honor a George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros cuyos nombres no serán olvidados", dijo el máximo ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.