Daniela Rojo renuncia a Archipiélago por "motivos personales y familiares"

La coordinadora de la plataforma cívica Archipiélago Daniela Rojo, madre de dos niños pequeños que ha sido continuamente hostigada por la Seguridad del Estado, renunció este martes a su trabajo en la organización, según explicó, por razones personales.

En entrevista con Radio Martí, la activista dijo que su decisión responde a "motivos personales y familiares", en los que la plataforma no tuvo nada que ver. Al contrario, todos la han apoyado, aseguró.

"Por supuesto la presión de la Seguridad del Estado es la que más influye en este tipo de decisiones porque, mi mamá, por ejemplo, que es la que estaba al cuidado de mis niños hasta ahora, tiene muchísimo miedo de que a mi me pueda pasar algo, de que me pueda suceder algo también", señaló la joven, que fue secuestrada por la policía política el pasado 15 de noviembre, día de la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio que impulsó Archipiélago.

Según Rojo, por entregarse al trabajo de coordinación del grupo opositor, dejó de lado sus responsabilidades familiares.

"Abandoné un poco a mi familia, a mis hijos, a mi papá. Y creo que eso es algo que todo el mundo va a entender bien. Archipielago ahora mismo es el proyecto más perseguido por la seguridad del Estado y que más marcado está. Entonces, yo creo que pudiera ser útil desde otros frentes sin estar tan bajo el ojo de la Seguridad del Estado. Eso tranquilizaría a mi familia, y me permitiría a mí actuar más", argumentó.

Rojo afirma que, a pesar de su decisión, continuará con su activismo.

"Yo sigo en mi activismo político. Mi activismo político está intacto. Sigo abogando por la libertad a los presos políticos, por la libertad de Cuba, por una Cuba democrática y plural. Pero no puedo seguir trabajando, coordinando en Archipiélago", concluyó.

La joven activista anunció su decisión este martes, en un largo post en Facebook, en el que dijo que necesita dedicarse a su familia, "la que más ha sufrido en este proceso", pero que se dedicará a "otras funciones, útiles también".

"Mi respeto a quienes continúan en ese y todos los proyectos de la causa de la libertad de Cuba, a la que aún me debo. Seguiré abogando desde mi trinchera por una Cuba plural y democrática y, en especial, por la liberación de todos los presos políticos", subrayó.

La activista recibió decenas de muestras de apoyo en redes sociales.



"Eres una guerrera y lo has demostrado con creces. Tus hijos son tu Patria primera, y cuidar de ellos tu primer deber, por eso aplaudo y respeto tu decisión. Cuentas conmigo ahora y siempre. Un abrazo bien apretado", le dijo Tania Menéndez.

Otros expresaron su desacuerdo con respeto.

"Mi hermana si hubieras pasado por todo lo que yo he pasado con mis hijos , no sobreviviría bueno quienes conocen mi historia desde que me entregué a luchar por nuestros derechos y libertades te pueden contar. Y ahora que estamos cerca de alcanzar la victoria no me rindo ni muerta. Y mis hijos tienen que entender que todo lo que he echo y hago es por la libertad y el bienestar de nuestros familiares. Suerte con tu decisión . La respeto", comentó en Facebook la periodista independiente y activista Eralidis Frómeta.

En los días que siguieron al 15N han ocurrido varias renuncias de miembros de Archipiélago, la más notoria fue la salida del país de su creador y principal figura, el dramaturgo Yunior García, actualmente en Madrid, España, junto a su esposa.

Luego comunicó su salida de la plataforma el profesor y activista Leonardo Fernández Otaño. En el anuncio de su renuncia, el exmoderador del grupo confesó que no comparte "un grupo de acciones de corte político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba".

La polémica situación en que ha quedado la plataforma cívica tras estos sucesos fue abordada en una declaración en Facebook por la curadora de arte y miembro del movimiento 27N Carolina Barrero, quien ha sufrido también el acoso constante de la Seguridad del Estado por su activismo político.

"He preferido esperar a que pasaran los días y reposara la bruma que nos dejó la sorpresa. He querido ser justa, pero sobre todo quiero ser responsable. No seré yo quien complaciente ponga paños tibios sobre la gravedad de unos hechos que han implicado las anhelos de libertad de todo un pueblo.

Se ha dicho que es humano ser débil, que es humano quebrarse, y sí, uno tiene derecho también a ser un cobarde. Pero si lo eres, no te echas encima la confianza y la responsabilidad de sostener las ansias de libertad de un país entero si no se puede aguantar el pulso, si se abandona en el preciso momento en que se tiene que estar.", esribió Barrero.

(Incluye reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)