"Cuba vive una dictadura totalitaria", denuncia senadora mexicana y cuestiona a su gobierno (VIDEO)

La senadora por el distrito Nº5 de León, Guanajuato, en México, Alejandra Noemí Reynoso, popularmente conocida como Ale “La Wera” (rubia) Reynoso, dedicó en el día de ayer, durante una sesión del Congreso en la que se discutía un “Exhorto” del país azteca para Cuba, dos minutos y cincuenta y seis segundos a dejar bien claro en qué punto deben colocar los mexicanos sus simpatías y solidaridad en lo que se refiere a la mayor de las Antillas.

La intervención de la senadora Reynoso se basó en “un punto de acuerdo” de este documento.

El miércoles la Comisión de Comunicaciones y Transportes exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que, a través del Servicio Postal Mexicano, multiplique y diversifique los canales, medios y frecuencia de los envíos de paquetería a la República de Cuba.

En la sección de las consideraciones de este documento señalan "la profundidad y el carácter histórico de la relación de México con Cuba y la forma en que esos vínculos de amistad y solidaridad, se han manifestado en momentos determinantes para ambos pueblos".

“En el exhorto que hoy se está discutiendo”, apuntó “La Wera” Reynoso, “no tengo la menor duda de la solidaridad que debemos tener con el pueblo cubano. Haciendo referencia a palabras mencionadas por quien me antecedió, hablan de amistad histórica México-Cuba; estoy de acuerdo, pero los amigos también se dicen la verdad, los amigos se defienden, los amigos defienden los derechos humanos”.

“Hablan de la empatía, la solidaridad y los derechos humanos que se tiene pero, aparentemente sólo con el gobierno cubano. No he escuchado que desde esta tribuna se hable y se defiendan los derechos humanos de los cubanos y las cubanas que están siendo violentados todos los días. No he visto la solidaridad con las más de mil personas presas por manifestarse en contra de un régimen”, señaló la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN).



“Evidentemente, votaremos a favor de este exhorto, pero no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con la dictadura cubana. No podemos dejar de mencionar cómo se están violando constantemente los derechos no solamente de cubanas y cubanos, cómo se atenta contra periodistas que opinan diferente a un régimen”, indicó.

“¿Y por qué de eso no se habla desde México, por qué, al contrario, se le pone la alfombra roja para recibir a un dictador y se festeja lo que el dictador hace contra su comunidad?”, cuestionó Reynoso, refiriéndose a la visita realizada el 14 de septiembre de 2021 por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, invitado “de honor” por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante las celebraciones de la Independencia de México.

Durante esa visita, donde se extendió alfombra roja para el paso, del que muchos cubanos de la isla llaman “puesto a dedo" debido a que llegó a la presidencia por nombramiento directo, grupos de cubanos residentes en el país que protestaron frente a la embajada cubana por la visita de Díaz-Canel, fueron golpeados y arrestados por la policía mexicana.

En su discurso, "La Wera" Reynoso hizo referencia a los levantamientos populares ocurridos en Cuba en el verano pasado: "El 11 de julio Cuba abrió los ojos, comprendió la fuerza y el poder que tienen en sus manos. Cuba vive una dictadura totalitaria, que no conoce el estado de derecho [...] Cuba vive una dictadura totalitaria que ha costado vidas".

"Empatía, solidaridad y respeto a los derechos humanos para las y los cubanos, pero para el régimen, el régimen no merece la solidaridad de México", finalizó la senadora.