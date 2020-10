Cuba: crisis de medicamentos en la isla y destrucción de los enviados al exterior 

En un país que se jacta de exportar medicamentos a más de 45 países del mundo, e incluso, obtener millones de dólares en la exportación de fármacos de cientos de variedades como lo hace Cuba, resulta muy frustrante constatar que la población cubana carece de la mayoría de estos medicamentos; el índice de enfermedades en la población, muy lejos de decrecer como predica el régimen, cada día aumenta a picos alarmantes y la red de farmacias muestra tal desabastecimiento en sus anaqueles que dejan la impresión de locales afuncionales y en ruinas.

la población cubana carece de la mayoría de estos medicamentos ...



Esta insuficiencia de los medicamentos que tiene disponibles el régimen de La Habana para la población ha llevado a establecer rigurosos pero ineficientes controles en toda la cadena, o sea, entre prescriptores, dispensadores y consumidores, al punto que en los cuerpos de guardia (Salas de Urgencias) no se están prescribiendo medicamentos a muchos pacientes que acuden con determinadas dolencias. Esto se debe a órdenes de la Dirección Nacional de Salud Pública, que indicó que en los cuerpos de guardia y consultas tiene que existir un listado actualizado de los medicamentos en existencia. Los fármacos que no se cuenten en la lista no pueden ser prescriptos; estas ausencias se extienden no solo a las farmacias, el faltante de medicamentos igual afecta a los Hospitales.

Los hospitales pediátricos, clínicos, oncológicos e integrales, muestran una alarmante falta de medicamentos esenciales para reanimación y tratamiento en infecciones. La ausencia actual incluye los grupos de analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos opioides, antiinfecciosos, antibacterianos, cefalosporinas y antimicóticos. Se está suministrando asistencia con muy pocos de estos medicamentos.

Los hospitales pediátricos, clínicos, oncológicos e integrales, muestran una alarmante falta de medicamentos esenciales...



Prácticamente a la generalidad de los pacientes que requieren antibióticos de mayor espectro se les está tratando con Amikacina, por su amplio espectro, pero, aunque así sea, tal proceder está contra todo protocolo terapéutico. Hay fármacos o formas farmacéuticas que guardan mejor relación ante diagnósticos en que la Amikacina es menos efectiva por la acción de resistencia a ésta del agente patógeno.

A los pacientes ambulatorios que no requieren ingreso o no fueron ingresados, les indican penicilina, donde se ha cuantificado que, de cien pacientes tratados con penicilina cristalina, un veinte por ciento hacen una reacción adversa y cada año en Cuba mueren un diez por ciento de las personas tratadas con penicilina. Tales iatrogenias tienen un precio muy alto por mala práctica en pacientes que son alérgicos a esta forma farmacéutica.

De los 857 fármacos que conforman el cuadro básico de medicamentos, 269 son importados de países como China, India y algunos de Europa, pero la millonaria empresa BioCubaFarma produce 588 fármacos. Esta empresa llega a ingresar para el régimen de La Habana $1.192.000 dólares por concepto de exportación de medicamentos, y se permite el trueque de medicamentos por petróleo a Venezuela, entre otros productos y beneficios de otras regiones del mundo, por una alta gama de productos y equipamientos para beneficio de la cúpula gobernante, no para el pueblo, que es quien lamenta la falta o ausencia de estos mismos medicamentos.

Muchas de las personas afectadas por el virus del VIH-SIDA reportaron la escasez de medicamentos antirretrovirales, principalmente la Nevirapina, lo que crea una gran angustia entre los que tienen sus vidas dependientes de este tratamiento.

Según funcionarios de BioCubaFarma, la escasez de medicamentos se ha debido en parte a problemas en el abastecimiento de materias primas, atrasos productivos y el retiro de algunos proveedores. Lo raro de toda esta crisis de medicamentos estriba en tres puntos que a continuación trataremos por separado: las toneladas de medicamentos empleadas en las cuestionadas misiones médicas a Venezuela, entre otros países;la millonaria producción, exportación y venta del Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, comercializado bajo el nombre de Heberon Alfa R para tratar la COVID-19, como pretendieron dar a entender; y el prototipo de vacuna rusa enmascarada como vacuna cubana con el nombre de Soberana 01, con la intención de utilizar al pueblo como ratas de laboratorio.

sucio escenario de negocios mantenidos, con mentiras y esclavitud moderna ...



Por más de dos décadas, una fuerte avalancha de médicos cubanos de diferentes especialidades, han viajado a disímiles regiones del mundo, en supuesta acción altruista cargados de medicamentos, como si fuesen mesías sanando a todos los dolidos del mundo. Estos actos de rara bondad y entrega levantaron sospechas tan fuertes en razón de la desmedida e inaguantable crisis de medicamentos en Cuba, que se investigó acerca de los tantos recursos escamoteados y llorados por el pueblo, incluyendo testimonios de 350 profesionales, legajos, contratos, mails y comunicaciones telefónicas del gobierno de Cuba. Las conclusiones desprendidas de esta investigación, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y otras organizaciones, descartaron todo altruismo, para dejar al desnudo un sucio escenario de negocios mantenidos, con mentiras y esclavitud moderna.

Las medicinas que Cuba envía a las misiones

De todos los países a los que Cuba envía y ha enviado médicos, tomemos a Venezuela como referencia. Este país, con una fuerza esclava de más de 20.000 profesionales de la salud cubanos, ha fortalecido al régimen castrista, por lo menos hasta principios de 2020, con 120.000 millones de dólares, solamente por concepto de misiones médicas. Cada galeno carga 25 libras de fármacos y a esto se suman imprecisas cantidades que arriban en contenedores a Venezuela desde Cuba, pues para un mayor incremento de pago por médico, tienen que demostrar que la población consume la totalidad de los medicamentos que se envían.

Así, cada médico disperso en los diferentes estados venezolanos, en la práctica llega a atender en el día a unos diez pacientes. Esto es variable, pero están obligados a reportar de 25 a 30 pacientes en sus hojas de cargo, y dos visitas diarias a domicilio. Dichas estadísticas se entregan cada siete días a los coordinadores de las misiones en la ciudad donde se encuentren. También tienen la obligación de reportar tres cirugías mayores y 11 menores o de mínimo acceso, e incluso reportar cirugías complejas para cobrar más caro.

la obligación de reportar tres cirugías mayores y 11 menores o de mínimo acceso, e incluso reportar cirugías complejas ...



Un supervisor se ocupa de verificar la cantidad de medicamentos en cada consultorio o consulta en el dispensario donde trabajan los galenos cubanos. Si se encuentra un sobrante de fármacos, este médico es cuestionado y puede implicar el cese de su misión por no ajustarse al programa. Tanto sobrante derivado de inflar la hoja de cargos conlleva a destruir medicamentos. Por tanto, se abre un hueco regularmente profundo en el que se vierten para luego quemarlos. Esta práctica es usada por todos, aunque muchos sufren la amargura de saber que sus propios familiares en Cuba requieren de estos medicamentos, y en la isla no aparecen, porque son quemados o enterrados en el exterior.

Como se hace difícil deshacerse de tantas toneladas de medicinas, se han empleado con fines políticos para hacer campaña en favor de los gobiernos populistas, como fue el de Chávez y la actual dictadura de Nicolás Maduro. Los profesionales son usados para regalar las medicinas de puerta en puerta en nombre de la revolución bolivariana a fin de ganar simpatías. Estas practicas, aparte de ir contra todo protocolo ético y moral de los médicos, va contra los protocolos terapéuticos, al crear la polimedicación y el uso de medicamentos que no guardan relación con las posibles dolencias que aquejan a estas personas supuestamente beneficiadas, pues solo son manipuladas para obtener votos en el momento del sufragio.

Producciones para la Covid-19

Ahora, por la expansión mundial del nuevo coronavirus, la Empresa BioCubaFarma se han incorporado a la producción de nasobucos y productos higienizantes como jabones medicinales, solución de hipoclorito, soluciones hidroalcohólicas, equipos y dispositivos, reparación de equipamientos muy importantes para tratar la pandemia, como los ventiladores pulmonares, e igual se fabrican medios individuales de protección, fundamentalmente máscaras respiradoras con filtros, viseras, gafas y trajes. Lo que no se entiende es por qué China envío 10.000 trajes protectores, si Cuba los produce y además se los donan.

Preocupa que la inmensa mayoría del personal de la salud destinado en Cuba para tratar a pacientes con sospecha de contagio, no cuenta con ninguno de estos elementos, y menos con los necesarios trajes de bioseguridad que se jactan en anunciar que ya producen. Los productos de soluciones hidroalcohólicas no están al alcance del cubano promedio, pues se ofertan por tarjetas en dólares, así como el jabón que se encuentra de manera infrecuente al alcance de los cubanos de estratos sociales de bajos ingresos. Estos productos clasifican en su mayoría para la exportación.

Los productos de soluciones hidroalcohólicas no están al alcance del cubano promedio...



Según los medios oficialistas apenas existe materia prima para la elaboración de medicamentos en su generalidad y los retrovirales de los pacientes VIH-SIDA, pero en otros medios se puede leer la progresiva producción de medicamentos que forman parte del protocolo del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para la covid-19, donde predomina el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, producido en Cuba, que está incluido en el protocolo de tratamiento a la COVID-19, junto a otros antivirales químicos, el interferón es importante para que el organismo combata al virus por la activación del sistema inmunológico y la activación de los mecanismos de inhibición de la replicación viral, justo lo que requieren los pacientes VIH.

¿Cuántos productos suministra en la actualidad BioCubaFarma al protocolo cubano de enfrentamiento a la covid-19? Refiere el Periódico oficialista Granma, que en un inicio se definieron 22 medicamentos, varios antivirales encabezados por el Interferón y un grupo importante de fármacos de uso hospitalario para los pacientes en las diferentes fases, incluido el estado grave y crítico, y que actualmente cuentan con la existencia de ellos para miles de pacientes y que continúan fortaleciendo las capacidades productivas, ¿De dónde sale la materia prima para estos y no para el resto de los medicamentos? el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, quedó demostrado que no contaba con la eficiencia con la que se le dio tanta propaganda, pero le aportó al régimen de la Habana, millones de dólares al ser solicitado por 45 países de todo el mundo, razón por la que se destinó todos los fondos y medios en materia prima, para la fabricación de este fármaco.

Irrefutablemente está claro que el gobierno autoritario de La Habana, utiliza las carencias y las enfermedades del pueblo para enriquecerse y hacer política en el mundo, el Heberon Alfa R o Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, alcanzó cifras descomunales de producción para ser vendidas por todo el mundo, los productos de lento movimiento en las tiendas recaudadoras de divisas fueron vendidos por ser las únicas oportunidades de venta, el régimen saquea a los pequeños empresarios, desabastece las farmacias para exportar a la venta y trueque de los medicamentos destinados al pueblo para el ingreso de fondos que no se sabe su destino; los trabajadores del Laboratorio de Medicina Natural y Tradicional del municipio Ciego de Ávila en la provincia homónima, incrementan la producción de jarabes ante el ascenso de enfermedades respiratorias y la actual situación epidemiológica por la propagación de la COVID-19 donde a la fecha se han elaborado más de 130 mil frascos de jarabes anticatarrales, cifra que según la directora de la Empresa Farmacia y Óptica en la provincia, Dulce María Fernández Martínez, , informó a medios de prensa oficialistas que sobre cumplen lo pactado por mes, detalle evidente ante la ausencia de medicamentos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Habana, utiliza las carencias y las enfermedades del pueblo para enriquecerse y hacer política en el mundo...



Un país que según el escenario actual, que muestra un peligroso y fracasado desabastecimiento de medicamentos de todo género, desde Ranitidina a Cefalosporinas de amplio espectro, resulta muy risible que se ufane diciendo ser el líder de la primera vacuna probada en humanos, aprobada por la OMS para estudios clínicos, algo que al régimen le encanta mencionar en sus jactancias, es que se considera la primera en Latinoamérica en pasar la fase preclínica, lo vergonzoso de esta vacuna que han bautizado con el nombre de Soberana 01 tras un dramatismo realizado para ingenuos y descerebrados, no es más que una vacuna salida de los laboratorios rusos, donde se requiere solo la confirmación de su efectividad en humanos, esta vacuna no es la cura, pues el imperio de Putin solo espera la eficacia en los cubanos que han utilizado como ratas de laboratorio, para lanzar algo mejor y más eficiente que la vitoreada Soberana, el régimen cubano esta vez desmoraliza a sus científicos tras la entrada del SARS-CoV-2 a la isla, al adjudicarse una invención que todos saben no es de su autoría, un país como Cuba donde su pueblo carece de los medicamentos esenciales y de mayor demanda por la población, y que se ufana en triunfos como la producción por pedido de 45 países de uno de sus fármacos como el Heberon Alfa R o Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, deja la duda de ser su creador, al tener a su personal enfrascado en detalles de producción y los otros en los del desabastecimiento.

El pueblo cubano carece de medicamentos, justamente por el negocio que tiene por muchos países cómplices por todo el mundo, que callan ante el lamento y la muerte de muchos cubanos por la falta de estos en farmacias y hospitales.