Reportan casos de dengue y escabiosis en Banes

En el municipio holguinero de Banes hay una compleja situación epidemiológica, con un aumento significativo de los casos de dengue y escabiosis en las últimas semanas, informan sus residentes.

En la cabecera municipal hay mucha acumulación de vertederos con desechos porque "Comunales no hace su trabajo", dijo a Radio Televisión Martí William Tamayo.

Según el activista, a esta situación se suma un serio problema ambiental provocado por la fumigación indiscriminada con petróleo crudo, ante la falta de los químicos apropiados para combatir el Aedes Aegypti, lo que causa daños en las plantas y frutales, así como en personas con deficiencias respiratorias.

“La escabiosis es una enfermedad contagiosa y se necesitan medicamentos para su tratamiento, y no los hay, no ofertan los productos esenciales para la higiene, el detergente, el jabón... Y sobre el dengue, no hay transportación para recoger la basura en Banes, y lo peor es que la fumigación es con petróleo”, señaló.

Las personas afectadas en la comunidad de Los Pinos fueron internadas en el hospital de Banes, y los casos más graves trasladados hacia la ciudad de Holguín, informó Estela Cruz Marrero, cuya hija fue sacada de la escuela porque padece de escabiosis. La mujer conoce de otros tres casos de estudiantes en la misma situación en el barrio.

“Bueno, la niña mía me la sacaron de la escuela porque tenía escabiosis y le dieron un certificado, y me dijeron que debía hervirle yerbas para curarla, hojas de guayaba, porque medicamentos no hay", explicó.

Según Cruz Marrero, el tema más preocupante en la localidad "es la situación con el dengue, que hemos perdido dos vecinos muy buenos, un hombre de cincuenta años y una señora de 54 años de edad". A causa del brote han sido ingresadas "más de 150 personas”, aseguró.

En la misma comunidad vive Alexander Rodríguez, quien señala que parte del problema es que las autoridades han abandonado la campaña de prevención, no se recogen los desechos y los inspectores injustamente han multado con el monto de 100 pesos a vecinos por la presencia de larvas en los estanques de agua.

“No dan un medicamento para echárselo a los tanques de agua, el abate ese que combate un poco las larvas de los mosquitos”, comentó Alexander. A

"Aquí se está demostrando la ineficiencia del régimen. Hay personas que duermen en las farmacias para intentar obtener los medicamentos necesarios para estas patologías dermatológicas y no los hay, entonces los afectados acuden a la medicina verde. La población está desesperada", dijo el galeno Ramón Zamora.

“Es lamentable ver como se sigue expandiendo, y se expandirá más, la sarna en otras regiones del oriente [de Cuba], como lo estuvo haciendo también la rabia en seres humanos que se originó en Mayarí”, concluyó Zamora.