Comité para la Protección de los Periodistas intercede por periodista cubano Jiménez Enoa

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se pronunció este miércoles en defensa del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa recientemente interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado.

"El 2 de octubre, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil hicieron desnudar a Jiménez para registrarlo, lo esposaron y lo llevaron a la sede del organismo, donde lo interrogaron casi cinco horas y lo amenazaron", indica el comunicado del CPJ donde la organización asegura haber enviado un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para obtener una declaración, de la que no han tenido respuesta.

Durante el interrogatorio, los agentes le advirtieron al periodista freelance y uno de los fundadores de la revista El Estornudo, y columnista de The Washington Post y Gatopardo, que enfrentaría represalias en forma de un proceso judicial y acciones contra sus familiares si continuaba publicando sus trabajos en The Washington Post.

“Me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post me procesarán por usurpación de funciones, porque el medio no está acreditado en Cuba, que comenzarán una guerra contra mi familia y mis allegados y que todo esto era porque detrás de mí está el Gobierno de Estados Unidos”, escribió Jiménez el día de su interrogatorio en su cuenta de Twitter.

“El interrogatorio del periodista Abraham Jiménez Enoa por parte de las fuerzas de seguridad cubanas y las amenazas contra su familia son vergonzosas y demuestran que el régimen del presidente Miguel Díaz-Canel insiste en despreciar las libertades fundamentales consagradas en el derecho internacional”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

“Exigimos que se les permita a Jiménez Enoa y a todos los demás periodistas ejercer la profesión libremente en Cuba”, indicó el CPJ y recuerda que en 2020 Jiménez ha sido acosado reiteradamente por las autoridades cubanas, que les han impedido a él y a otros periodistas salir de sus hogares y les han cortado el servicio de Internet móvil durante días de hechos noticiosos.

Entre los casos que el CPJ ha documentado sobre detención arbitraria e interrogatorios de periodistas por parte de las autoridades cubanas se encuentra el de Yadisley Rodríguez Ramírez.

Cuba ocupó el décimo puesto en la relación del CPJ sobre los 10 países con los mayores niveles de censura en 2019, el único país de las Américas que figuró en la lista.

Otro colaborador del Washington Post, el periodista exiliado saudita Jamal Khashoggi, fue asesinado en 2018 por agentes sauditas en el consulado de ese país en Estambul, Turquía, presuntamente en represalia por criticar en el periódico a los líderes del Gobierno saudita.