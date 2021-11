Claudia Genlui llega a Miami y aclara: "no me estoy exiliando de Cuba"

La curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro, Claudia Genlui, arribó el miércoles a la ciudad de Miami, Florida, por tiempo indefinido para estar con su madre quien padece cáncer.



Genlui habló con el medio de comunicación 14ymedio sobre su viaje a los Estados Unidos y aclaró que tiene intenciones de volver a Cuba.

"Hay algo importante que quiero que quede claro: no me estoy exiliando de Cuba. Nunca aceptaré que la Seguridad del Estado quiera sacar definitivamente a Luis Manuel [Otero Alcántara] y a Maykel [Castillo Osorbo] de Cuba, esas palabras: definitivamente, exilio, destierro, para mí no existen. No las voy a tolerar para ellos pero tampoco las voy a tolerar para ninguno de nosotros. Voy a regresar a Cuba, no sé si es dentro de 15 días, dentro de un mes, no sé, solo sé que voy a regresar", aclaró la curadora de arte.

En las últimas semanas, importantes activistas de los movimientos San Isidro y 27N han salido del país, algunos en condición de exiliados, bajo presión de la Seguridad del Estado. Entre ellos destacan los artistas Tania Bruguera, Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet, Camila Lobón, Eliéxer Márquez "El Funky" e Iris Ruiz, entre otros.

Genlui explicó que aprovechará su viaje para hacer unas gestiones para Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, y por eso se trajo algunas de sus obras.

"Pude sacar todas las obras de Luisma. Venía cargada pero no no hubo contratiempo ninguno con eso", afirmó.

La semana pasada en entrevista con Radio Martí, Genlui consideró que los dibujos realizados en la cárcel por el fundador del Movimiento San Isidro son un aporte a la historia del arte cubano, pues, a su juicio, conforman un testimonio del momento histórico que le ha tocado vivir al artista.

“La serie (de dibujos) todavía no tiene nombre, son muchos dibujos, creo que, de alguna manera, como él me decía, ‘el arte salva’, y se le puede ver algo bueno a todo esto que ha pasado”, expresó Genlui, quien reconoce que, de alguna manera, la capacidad de Otero Alcántara de recrear las experiencias que ha vivido, lo ha ayudado a atravesar momentos muy difíciles.

“No tan sólo ahora, en este último período, sino también cuando estuvo en el (Hospital) Calixto (García)”, explicó Genlui, refiriéndose al internamiento forzoso en el hospital capitalino en mayo de 2021, luego que un operativo de la Seguridad del Estado lo sacara de su casa mientras el artista opositor realizaba una huelga de hambre y sed, exigiendo le fueran devueltas las obras sustraídas de su casa por el régimen.

La también pareja sentimental del artista dijo a 14ymedio que antes de su partida, la última vez que pudo ver Otero Alcántara el 21 de octubre, éste le dijo que la necesitaba "libre, fuera, sana, a salvo".

"Para mí ha sido uno de los momentos más difíciles porque inconscientemente me aferro a él y a toda la emoción, a todo el sentimiento que me une a él, más allá de que seamos compañeros en esta lucha", dijo la joven cubana a 14ymedio.

Genlui ha sido la vocera de Luis Manuel Otero Alcántara desde que fue encarcelado el 11 de julio cuando salió a protestar pacíficamente.

En diciembre de 2019 Genlui fue despedida de su empleo como especialista principal en la galería Factoría Habana, Adjunta a la Oficina del Historiador de la Ciudad​, luego que impartiera en la Embajada de la República Checa en Cuba una conferencia sobre arte independiente cubano y sobre la obra de Otero Alcántara.

El 8 de febrero de 2020 lanzó RICINA, un proyecto independiente para "visibilizar y desarrollar diferentes proyectos culturales" que parte del trabajo con artistas independientes e intelectuales "cuyo objetivo sea generar nuevas estructuras de pensamiento a través del arte, capaces de incidir en la sociedad cubana".