Victoria de las Hermanitas de los Pobres en la Corte Suprema contra el Obamacare

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el miércoles en favor de las Hermanitas de los Pobres en su batalla legal contra el mandato que las obligaba a proporcionar planes de salud que incluían abortos o anticonceptivos.

Por 7 votos a favor y 2 en contra, la máxima instancia judicial validó una directiva de 2017 que tumbó casi del todo otra norma impulsada por el expresidente Barack Obama y que obligaba a las compañías a incluir la cobertura gratuita del control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a sus trabajadores.

Tanto jueces conservadores como liberales votaron en favor del argumento del gobierno federal y de los empleadores religiosos. “Por más de 150 años, las Hermanitas se han comprometido en un fiel servicio y sacrificio motivado por el llamado religioso a dedicarse al bien de sus hermanos”, escribió el juez Clarence Thomas, en la opinión de la mayoría que definió el fallo de la Corte Suprema. Las juezas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg votaron en contra.

El gobierno anunció en el 2017 que les permitiría a más empleadores no proveer la cobertura gratuita de anticoncepción requerida por la ley, pero tribunales inferiores habían bloqueado los cambios. Y se emitió una ley entonces que eximía a las Hermanitas y otras organizaciones religiosas de cumplir con el mandato, pero los fiscales generales de Pensilvania y California impugnaron la exención en los tribunales.

El caso de las Hermanitas de los Pobres, conocido legalmente como “Little Sisters of the Poor v. Commonwealth of Pennsylvania”, se deriva de una demanda del estado de Pensilvania para poner fin a la exención de la orden religiosa al llamado mandato anticonceptivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las Hermanitas de los Pobres perdieron su caso contra Pennsylvania en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en julio de 2019, y perdieron su caso contra California en el Tribunal del Noveno Circuito en octubre. Por lo que apelaron a la Corte Suprema, que acordó escuchar su caso en enero de este año.

La portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany se sumó a grupos conservadores en celebraciones de la decisión del máximo tribunal sobre los anticonceptivos. “La decisión de hoy de la Corte Suprema es una gran victoria para la libertad religiosa y la libertad de conciencia”, dijo en una declaración.

Sobre la decisión de la Corte Suprema, el jefe del Comité de Libertad Religiosa del episcopado estadounidense, el Arzobispo de Miami, Thomas Wenski; y el jefe del Comité de Actividades provida, Monseñor Joseph F. Naumann, emitieron una declaración donde afirman que esta "es una saga que no hacía falta que ocurriera. En primer lugar, la anticoncepción no es cuidado de la salud y el gobierno nunca debió haber ordenado que los empleadores la proporcionaran”, dijeron los arzobispos.

Grupos liberales y demócratas, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, lamentaron la decisión, que llamó una “malinterpretación fundamental” de la ley de salud.

Con información de las agencias EFE y AP y la Agencia Católica de Informacion (ACI).