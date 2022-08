Un país "a la deriva": ¿qué hay detrás de la compra de dólares por el estado cubano?

El anuncio del gobierno de Cuba de comprar dólares a una tasa de 120 pesos es un paso calificado como muy inconsistente por el economista cubano Omar Everleni Pérez, quien conversó desde La Habana con Radio Martí.



“El mercado informal era a 110 y el estado lo único que ha hecho es poner el mismo número en una forma inconsistente, porque hace unos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse por él, porque son pocas transacciones”, recordó el economista.



Everleni Pérez afirmó que en Cuba se está viendo en estos momentos una devaluación del peso cubano.



“Evidentemente, esto es una devaluación del peso; de hecho, ya los precios en los hoteles, cuando tú vas a los hoteles, los precios son seis mil, siete mil, ocho mil… ellos multiplicaron por cien automáticamente los precios, no era por veinticinco. Ya hoy, por la mañana, amaneció en Santa Clara a 180 el dólar", detalló el economista.

"Es así, el mercado se ajusta y si lo quieres pagar bien, y si no, no tienes el dólar, lo llevo al Estado y el Estado, después, no se lo va a vender a esa población. Es decir, si ibas a hacer esas medidas, tenían que ser en paralelo... venta y compra”, añadió.



La compra de dólares en Cuba comenzó, según el anuncio, este 4 de agosto.

Desde la capital cubana la periodista cubana Luz Escobar, del diario digital independiente 14ymedio, comentó a Radio Martí que el cubano se da cuenta de que el país está a la deriva.

“La opinión de la gente ahora mismo es de una gran indignación, porque las personas, con cada medida que ellos toman, se dan cuenta de que el país está a la deriva totalmente y que, sencillamente, lo que están haciendo es dando ‘timonazos’ para salvarse”, argumentó la comunicadora.

En opinión del economista Pedro Monreal, después de esta medida lo que queda es aceptar la inflación.

"Un “mercado cambiario” unidireccional funciona como un mecanismo de inyección de circulante en CUP. Si no se produce más entonces habría que “esterilizar” vendiendo bonos en CUP. Como ninguna de esas cosas debe suceder, lo que queda es reducir presupuesto o aceptar inflación", escribió el experto en su cuenta de Twitter.



A lo que el usuario de la red social @Ernesto45262 respondió: "Obvio que se va a ir reduciendo el presupuesto cada año fiscal. Es inevitable, lleva años sucediendo, pero ellos dicen lo contrario. Cada año se invierte más que el anterior en salud y Mined [Ministerio de Educación] pero hay menos recursos en la práctica. El PIB cada año es mejor pero hay más escasez".

Según lo anunciado por el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, las medidas tomadas responden al incremento de la oferta en pesos cubanos.



El titular señaló, además, que uno de los principales beneficios es la posibilidad de que cubanos y viajeros puedan canjear las divisas a un tipo de cambio más atractivo, sin tener que acudir a un mercado ilegal.

Sobre este nuevo escenario, la economista y opositora Martha Beatriz Roque, expresó que con la promesa de que "lo que se recaude en divisas va a ser para darle alimentos al pueblo", lo que hace el gobierno cubano es crear falsas esperanzas.

"Todo el mundo sabe que están compitiendo con el mercado negro y, el mercado negro es más fuerte, porque el sistema económico cubano no funciona. No hay nada que estimule la producción; no hay nada que estimule a la sociedad en este nuevo invento cambiario que ha hecho la dictadura”, concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)