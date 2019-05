Trump sugiere cambio de política hacia Cuba si La Habana retira respaldo a Maduro

El presidente de Estados Unidos sugirió el miércoles que podría haber un cambio de política hacia Cuba si La Habana retira su apoyo a Nicolás Maduro.

Trump reconoció que La Habana "arriesga mucho" con su apoyo a Maduro porque la situación que vive la isla es también difícil.

"A ellos no les está yendo muy bien", afirmó el presidente sobre la situación económica en la isla, pero de asumir una postura distinta sobre Venezuela, esto podría cambiar.

"Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura", afirmó Trump en una entrevista con la periodista Trish Regan de la cadena Fox Business.

Si el régimen de La Habana no retira su respaldo a Maduro, Cuba podría ser sancionada con un "embargo muy duro" y su aplicación "dependerá de lo que pase".

El martes Trump anunció que si los militares cubanos no salen inmediatamente de Venezuela, se impondrá a la isla un "embargo total" y un recrudecimiento de las sanciones.

"Si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y destrucción de la Constitución de Venezuela, se impondrá en la isla de Cuba un embargo total y completo, junto con las sanciones de más alto nivel", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El miércoles un alto diplomático cubano dijo que Cuba no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad, pero se reserva el derecho a cooperar en materia militar y de inteligencia con ese país.



Carlos Fernández de Cossío, Director General para asuntos de los EE.UU. de la Cancillería de Cuba, declaró a The Associated Press en Washington, que EE.UU acusa falsamente a su país de tener más de 20.000 militares y agentes de inteligencia en Venezuela y dijo que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que todos son trabajadores médicos.



"No hay tropas”, dijo en inglés. “Cuba no participa en operaciones militares ni en operaciones de seguridad en Venezuela y agregó que, aunque no hay soldados cubanos en el terreno, no podía negar que existiese cooperación de inteligencia”.