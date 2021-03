Soler: reconocimiento del Senado es para todos los que se oponen al régimen totalitario-comunista en Cuba

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó el miércoles dos resoluciones que expresan apoyo a los activistas de derechos humanos en Cuba. Una de ellas rinde homenaje al movimiento Damas de Blanco.

Desde La Habana, Berta Soler, líder de la organización opositora femenina dijo a Radio Televisión Martí que se siente conmovida con este reconocimiento.



"Realmente me conmueve que realmente este Comité del Senado haya sacado una resolución y que nos ha tenido en cuenta por la labor que las Damas de Blanco realizamos dentro de Cuba. Nosotros la labor que estamos haciendo a favor de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos no la hacemos para que nos reconozcan, sino para que vean que realmente existen mujeres que nos atrevemos a enfrentarnos de una forma pacífica al régimen cubano y exigirle, no reclamarle, sino exigirle respeto para los derechos humanos y la libertad de los presos políticos", declaró la opositora.

Soler agradeció a los senadores y resaltó que se trata de una resolución bipartidista.

"No los vamos a defraudar. Vamos a continuar. Y bueno, este reconocimiento que nos están haciendo no sólo es para las Damas de Blanco, estoy segura que es para aquellas personas que dentro de Cuba se enfrentan a un régimen totalitario- comunista que está cada día arreciando más su represión, su hostigamiento no sólo contra los activistas de derechos humanos sino también contra el pueblo de Cuba", concluyó la líder de la agrupación femenina.