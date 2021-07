Silvio Rodríguez pide amnistía para detenidos en las protestas del 11J "que no fueron violentos"

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió el miércoles la liberación de los detenidos en las protestas en Cuba "que no fueron violentos" tras reunirse con el dramaturgo y director artístico Yunior García Aguilera, quien lo emplazó en una carta abierta a dialogar sobre las víctimas de la represión durante el levantamiento popular iniciado el 11 de julio en la isla.

Según había adelantado García Aguilera en su cuenta de Facebook, durante los 70 minutos que duró la conversación, Rodríguez se comprometió a interceder por "la liberación de todos los presos que participaron en las protestas".

Rodríguez lo confirmó luego, en su cuenta en la red social.

"Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada", escribió.

García Aguilera aseguró, además, que durante su conversación con Rodríguez coincidieron en un proyecto que serviría para el inicio de un debate y diálogo “plural, inclusivo, cívico, respetuoso y amplio” entre los cubanos.

Este "proyecto" se hará público en su momento, aclaró García Aguilera.

"Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes", escribió, por su parte, Rodríguez.

El cantautor, exdiputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, señaló que el encuentro con el joven dramaturgio "fue bueno, no exagero si digo que fraterno; hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto", pero que para él fue doloroso escuchar que sus interlocutores "como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano sino otra cosa".

Videos e imágenes que circulan en las redes sociales evidencian la represión violenta con la que las fuerzas especiales del Ministerio del Interior (en muchas ocasiones, a manos de agentes vestidos de civil) sofocaron las manifestaciones del 11J.

Las autoridades iniciaron el martes juicios sumarios contra algunos de los cientos de detenidos en relación con las manifestaciones que sacudieron al país el 11 y 12 de julio. La mayoría permanece aún en prisión preventiva, bajo cargos de desorden público y propagación de epidemia, u otros más serios como instigar disturbios, cometer actos vandálicos y asalto.