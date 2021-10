"Si no es el 15, es el 20, el 30… cuando sea, el estallido social viene solo", dice el rapero "El Analista" desde Santa Clara

El rapero cubano Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, aseguró que “el estallido social viene solo” porque el pueblo de Cuba no aguanta más.

Mena, residente en Santa Clara, dijo a Radio Martí que las autoridades del régimen comunista lo amenazaron con que será procesado penalmente si participaba en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre.



“Eso es otro mecanismo de la Seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la Seguridad del Estado. Luego me estuvo llamando la Seguridad del Estado, me interceptaron por el camino y yo les dije que no tenía que hablar nada de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien malas", relató el artista que ha sido detenido en varias ocasiones por su activismo político.

A su juicio "lo que están haciendo es amenazando, con un temor inmenso, porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos al día 15".

El artista contestatario está convencido de que, a pesar de que serán reprimidos, nada podrá detener el levantamiento popular contra el gobierno.

"Puede ser que no nos dejen salir de 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes. Todos ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico es que si no es el 15, es el 20, el 30… no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está una situación en que no aguanta más", sentenció Mena.

[Reportaje radial de Yolanda Huerga]