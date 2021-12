Policía política pide a madre de menor en prisión por el 11J que abandone el ayuno con el que exige su libertad

Un agente de la Seguridad de Estado se presentó este jueves en la vivienda de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, menor de 17 años encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio, en el municipio 10 de octubre, en La Habana.

La mujer dijo a Radio Martí que el agente le pidió que abandonara el ayuno de 24 horas que ha convocado en las redes sociales para exigir la liberación de los detenidos por el 11 de julio, acción que llevó a cabo semanas atrás, y que retomó, por segunda vez, este 2 de diciembre.

Según Farrat, un individuo, que se identificó como un oficial, la contactó y le dijo que necesitaba hacerle una entrevista. “Por supuesto, me puse nerviosa y en ese momento empecé a llamar a todas mis amistades, para que estuvieran al tanto. Y no es ningún oficial, es uno de la Seguridad del Estado porque su carné dice DSE”, detalló.

El agente dijo a Farrat que había visto sus publicaciones en redes sociales con la convocatoria a un segundo ayuno.



“Entonces, vino a hacerme preguntas sobre el niño…. desde la detención del niño, todo lo que ha sucedido hasta ahora. Que él, como cubano, me pedía que no hiciera más ayuno, que la gente no nos apoyaba”, explicó la madre del menor.



En respuesta, la mujer dijo al agente de la Seguridad del Estado que ella no le importaba si la apoyaban, o la dejaban de apoyar.

“Lo que importa es que, por lo menos, he llamado la atención de ustedes, porque si no es gracias a ese ayuno, no lo tuviera sentado aquí en la sala de mi casa. Así que algo he logrado, por lo menos llamé la atención de ustedes”, espetó Farrat.

Su hijo, Jonathan Torres Farrat, se encuentra detenido desde el 13 de agosto. La madre explicó el miércoles a Radio Martí que es "un muchacho enfermizo", que padece una cardiopatía, y que debido a eso ha tratado de buscar una forma de presionar al Estado para que lo libere.

"Me lo tuvieron dos meses sin darle su medicamento. Entonces, este Estado, este país, no está jugando solamente con la libertad de mi hijo, está jugando con la salud de mi hijo, con su vida”, afirmó.

La mujer volvió a compartir este jueves en Facebook un post del lunes, 29 de noviembre, en la que invitaba a los padres de los jóvenes detenidos por las manifestaciones del 11 de julio a sumarse a un segundo ayuno.

"Para todos los padres yo los vuelvo a invitar a un segundo ayunó de 24 horas el 2 de diciembre por nuestros hijos (O NOS LO DEVUELVEN, O MORIMOS INTENTANDOLO)", escribió.

(Con reporte de Ivette Pacheco y Yolanda Huerga para Radio Martí)