Madre de menor encarcelado el 11J en Cuba llama a nueva jornada de ayuno

La madre de un preso político de 17 años convocó a otra jornada de ayuno por la libertad de los menores detenidos en la Isla a raíz del estallido social del 11 de julio.

Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, llamó de nuevo a que todos los padres de los encarcelados se sumen a la abstinencia de alimentos de 24 horas que comenzará este jueves.

“Decidí hacer el segundo ayuno de 24 horas por mi hijo Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra detenido desde el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un muchacho enfermizo. Tiene problemas del corazón y debido a eso he tratado de ver de qué forma presiono al Estado. Mi hijo me lo tuvieron dos meses sin darle su medicamento. Entonces, este estado, este país no está jugando solamente con la libertad de mi hijo, está jugando con la salud de mi hijo, con su vida”.

A finales de noviembre cuatro madres, incluida Farrat, realizaron un ayuno en La Habana para exigir la liberación de sus hijos menores de edad, presos tras las protestas populares.

“Yo les digo a las madres, en general, que necesitamos, no simplemente hacer una huelga, porque al final al régimen no le importa matar a uno o a dos. Lo que necesitamos es reunirnos, hacer fuerza y reclamar por nuestros hijos ´que ya son una pila de meses que los tienen detenidos en unas condiciones pésimas y estoy pidiendo a las madres que no se callen, que son los hijos de nosotros los que están allá dentro. Debemos formar algo como las Damas de Blanco, algo así, e ir afuera de un tribunal cuando celebren juicio a cualquiera de nuestros hijos. Pararnos ahí todas y vamos a ver si no los sueltan. Al final somos más que ellos”, indicó Farrat.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó el 19 de noviembre su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba durante y después de las manifestaciones populares e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto.

"En todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal".

En Cuba, la responsabilidad penal se adquiere a los 16 años. El Centro de Asesoramiento Legal, CUBALEX, reporta que 21 menores, entre 15 y 18 años, aún permanecen tras las rejas tras el levantamiento popular del 11 de julio en la isla.