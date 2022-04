Seguridad del Estado mantiene vigilancia sobre vivienda de líder opositor encarcelado

Efectivos policiales permanecieron el miércoles en las afueras de la vivienda de la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, en el municipio Boyeros, en La Habana.

Esquivel denunció a Radio Martí que debido a este operativo policial tuvo que retrasar su salida hacia la prisión Combinado del Este en La Habana, donde tenía que entregar unos documentos para poder visitar a su esposo, el opositor José Díaz Silva, allí encarcelado.

“En el día de ayer me dirigía al Combinado del Este a llevar unos documentos, los análisis para la visita conyugal y cuando salí a las seis de la mañana, estaba sitiada; uno de la Seguridad del Estado me dijo que no podía salir, hizo una llamada por teléfono y, según me dijo, le habían dicho que, en todo caso, ellos me iban a llevar en la patrulla y me iban a regresar en la patrulla”.

Esquivel declaró que a las “diez y pico de la mañana” intentó salir de su casa y los oficiales del G-2 le dijeron “que tenía que esperar” y no fue hasta las once de la mañana, cuando volvió a salir, cuando la policía política la autorizó a marcharse de su casa.

La Dama de Blanco relató que pudo viajar al Combinado del Este y cuando regresó a su casa sobre las tres de la tarde "todavía tenía el operativo”, que permaneció allí hasta pasadas las ocho de la noche.

“No sé el motivo”, dijo la opositora, que aún desconoce el motivo de la vigilancia policial.

Su esposo, el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado 2 de marzo y permanece en la cárcel tras ser revocada una sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento a la que lo habían condenado por un supuesto delito de amenaza.

Días antes de ser detenido, agentes policiales lo habían amenazado con llevarlo a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Güinera, en La Habana.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)