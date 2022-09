El Estado cubano comete tortura psicológica, denuncia El Toque

El medio digital independiente cubano El Toque denunció este viernes la renuncia de siete miembros más de su equipo, que ha perdido en pocos días a 16 integrantes.

La publicación independiente denunció en un comunicado que el Estado cubano comete tortura psicológica y alertó que el régimen prepara un ataque propagandístico contra la revista en las plataformas del Estado cubano.

A continuación publicamos el comunicado íntegramente:



La ofensiva represiva de los Órganos de la Seguridad del Estado cubano contra el equipo de elTOQUE alcanzó esta semana una nueva cota de agresividad. El libreto de interrogatorios y chantajes, junto al uso de la regulación de viajes a varios de los colegas residentes en Cuba, han ocasionado que, hasta el 9 de septiembre de 2022, el número de renuncias de integrantes de nuestro equipo ascendiera a 16.



Las exigencias han llevado, incluso, al cese del suplemento de humor gráfico Xel2. El proyecto ha publicado de manera ininterrumpida desde su estreno en febrero de 2019. El artista Irán Hernández y el director, Wimar Verdecia, han hecho pública esta semana su renuncia a continuar la difusión de su arte a través de la plataforma elTOQUE o de cualquier otro espacio independiente del control del Partido Comunista en Cuba.



Lo más preocupante de estos días, sin embargo, ha sido constatar una insistencia enfermiza de los agentes de la Seguridad del Estado para conseguir «confesiones» en video de nuestros colegas. El acoso y la tortura psicológica a la que los someten no terminan hasta que no aceptan ser filmados en casas de protocolo del Ministerio del Interior. Allí, siguiendo las indicaciones de los interrogadores, deben «confirmar» las ideas centrales de una falacia: elTOQUE recibe financiamiento de organizaciones «enemigas» y tiene la misión, cual ente mercenario, de «desestabilizar» el Gobierno cubano.



Advertimos a la opinión pública cubana e internacional y a nuestros usuarios que estamos a las puertas de un nuevo ataque propagandístico contra nuestro medio en las plataformas del Estado cubano. Es muy evidente que se preparan para usar videos manipulados, sacados de contexto y declaraciones obtenidas bajo presión, para «construir» una de esas «denuncias» presentadas como «razones» de un país para «defenderse».



Queremos recordar a los represores, y a todas las personas que se expondrán a esos mensajes, que un video obtenido bajo este tipo de coacción no es más que la evidencia de que el Estado cubano comete tortura psicológica. No reconocemos validez alguna en los mensajes que serán emitidos a través de las voces y rostros secuestrados de nuestros colegas.



Asistimos con tristeza al fin de Xel2, al cierre de una de las experiencias creativas más retadoras que hemos vivido y a través de la cual aprendimos a construir consenso y respetar la diversidad de opiniones. Durante 190 números, los integrantes del colectivo artístico han acompañado y reflejado cada semana con sus obras los avatares de la ciudadanía cubana.



En la agenda del suplemento dominical, que ya es referente, han estado las violaciones de derechos humanos contra activistas, artistas y periodistas que se han hecho más frecuentes y visibles en los últimos años; las injusticias contra los manifestantes y presos políticos del 11J; el aumento de la dolarización, la crisis económica en nuestro país y sus consecuencias; el éxodo del pueblo cubano y los excesos del monopolio de las telecomunicaciones Etecsa; los señalamientos al burocratismo y a los burócratas cubanos…



Convencidos del valor de este trabajo, aseguramos que el humor gráfico seguirá presente en nuestra plataforma. Aprovecharemos la pausa indeseada para pensar y construir un nuevo proyecto que continúe la apuesta por la sátira política y el reflejo de la realidad a través del arte gráfico.



elTOQUE ha sido un espacio para rescatar el humor gráfico vernáculo; ese que bebe de nuestros más conocidos artistas republicanos y que fue instrumentalizado durante años por la propaganda estatal. Por caprichos de represores no lo dejaremos de ser.



Hemos estado antes en situaciones críticas. Hacer periodismo para audiencias cubanas es un acto arriesgado que tiene costos y hoy nos toca pagarlos.



Confíen en este equipo. No nos callarán.