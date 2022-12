Rusia libera a Brittney Griner en canje de prisioneros con EEUU (VIDEO)

El senador federal demócrata Raphael Warnock derrotó el martes al republicano Herschel Walker en la segunda vuelta electoral en Georgia, asegurándoles a los demócratas una mayoría en el Senado durante el resto de la presidencia de Joe Biden.



El resultado confirmaba un decepcionante resultado en las elecciones de media legislatura para los republicanos, en la última contienda importante del año.



Con el segundo triunfo de Warnock en una segunda vuelta electoral en igual número de años, los demócratas gozarán de una mayoría de 51-49 en el Senado, sumando un escaño a la actual configuración de 50-50 luego que John Fetterman obtuviera la victoria en Pensilvania. Sin embargo, habrá un gobierno dividido, ya que los republicanos tomaron control de la Cámara de Representantes por escaso margen.



"Tras una dura campaña -o quizá debería decir, campañas-, es un honor decir las cuatro palabras más poderosas jamás pronunciadas en una democracia: el pueblo ha hablado", dijo un entusiasta Warnock, de 53 años, ante los partidarios que llenaron el salón de un hotel en el centro de Atlanta.



"Suelo decir que un voto es como una especie de plegaria para el mundo que deseamos para nosotros y nuestros hijos", declaró Warnock, un pastor bautista y el primer senador afroamericano del estado. "Georgia, has rezado con los labios y las piernas, las manos y los pies, la cabeza y el corazón. Habéis hecho el trabajo duro, y aquí nos alzamos todos juntos".



En las elecciones del mes pasado, Warnock aventajó a Walker por 37.000 de los casi 4 millones de votos emitidos en el estado, pero no rebasó el umbral del 50% necesario para evitar una segunda vuelta.



El senador parecía abrir una ventaja más amplia en la segunda vuelta sobre Walker, un astro del fútbol americano que saltó a la fama en la Universidad de Georgia y posteriormente en la NFL en la década de 1980. Walker no logró sobreponerse a una serie de acusaciones, incluyendo señalamientos de que pagó por los abortos de dos de sus exnovias pese a su apoyo a una prohibición nacional del aborto.



"Parece que las cuentas no van a salir", dijo Walker, aliado y amigo del expresidente Donald Trump, a sus seguidores reunidos el martes por la noche en el Salón de la Fama del Fútbol Universitario en el centro de Atlanta. "No hay excusas en la vida y no voy a poner excusas ahora porque peleamos muchísimo".



La victoria demócrata consolida la posición de Georgia como un estado disputado en el sur de Estados Unidos, dos años después de que Warnock y su colega demócrata Jon Ossoff ganaran sus segundas vueltas en 2021 y dieran el control del Senado al partido apenas unos meses después de que Biden se convirtiera en el primer candidato demócrata a la presidencia que ganaba en Georgia en 30 años.



Los votantes volvieron a apoyar a Warnock en el mismo ciclo electoral en el que reeligieron al gobernador republicano Brian Kemp por un amplio margen y votaron a candidatos republicanos en todos los comicios a funcionarios estatales.