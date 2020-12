Rapero cubano: "San Isidro fue la chispa que encendió la llama"

El rapero y activista Omar Mena, conocido por "El Analista" fue arrestado el lunes en Santa Clara, tras ser señalado por las autoridades como el promotor de una marcha, en la que un grupo de jóvenes, se darían cita en el parque Los Beatles, de esa ciudad.

"La marcha sería totalmente pacífica", dijo Mena a Radio Televisión Martí, tras relatar que había "muchos jóvenes en la ciudad que querían manifestarse y acordaron hacer algo pacífico con repercusión social como sentarse en un parque, para hacer lecturas de poesías", sin embargo esto no fue posible.

El músico fue detenido ayer por la tarde y liberado este martes.

"Esta vez (se refiere a la detención) me llevaron para una casa donde además del interrogatorio, me ofrecieron comida, cerveza, que no comí, ni tomé", detalló.

"Estuvieron preguntándome sobre la marcha y expresaron preocupación por una posible revuelta social", agregó.

Según el músico las autoridades "solo hablaban de la campaña de San Isidro y de que éramos mercenarios, y que no podíamos salir por si se formaba esa revuelta".

Desde el lunes, antes de la convocatoria, en los alrededores de su casa, hubo un notable operativo policial e incluso "cortaron las comunicaciones telefónicas mías y de mi esposa, indicó.

El joven considera que la protesta del Movimiento San Isidro en la capital fue "la chispa que encendió la llama en ellos para salir a realizar una sentada pacífica".

La convocatoria para el encuentro de ayer en Santa Clara fue publicada en su página de Facebook donde escribió:

"Porque este pedazo de tierra también es nuestro

Porque el tiempo nos reclama otro momento

Otro actuar y la posibilidad de insertar otro pensamiento

Porque la tolerancia sea la bandera que ondee en nuestras almas



Porque no somos esa palabras temerosas y difamatorias

Porque somos pueblo llamando al pueblo

Y a las manos y a las mentes para cambiar la historia

Porque no se busca gloria ni ser osados porque sólo queremos ser escuchados



Hoy 30 de noviembre nos vemos Cuba te mira y se siente orgullosa honremos a la madre patria, porque patria no es ideología".

[Basado en entrevista realizada por Ivette Pacheco]