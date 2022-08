Rancés Barthelemy cayó por TKO ante Gary Russell; quiere la revancha pero con otro referí

El activista Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, declaró en sus redes sociales que no asistió a Documenta Fifteen, en Kassel, Alemania, por temor a que, por represalias del régimen cubano, se le impida volver al país.

El activista fue invitado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, para presentar la obra de Omni Zonafranca y Poéticas Operativas, dos de las obras y en las cuales lleva más tiempo trabajando el artista en sus 25 años de carrera.

Pacheco explicó que su esposa, la actriz y activista Iris Ruiz se encuentra en Estados Unidos sometida a un procedimiento clínico que le fue negado en la isla y, por ende, él es el responsable de sus hijos. "La probabilidad de que al viajar a Alemania no me dejen regresar a Cuba es muy grande y no voy a dejar solos a mis hijos, esa no es una opción. He hecho la igualdad: Papá=Poeta", explicó.

El poeta enfrenta acusaciones de desorden público e instigación a delinquir desde el 11J del año pasado. Por eso, su libertad de movimiento está restringida. Él aseguró que sus hijos han sufrido el hostigamiento de la Seguridad del Estado, los cercos policiales por más de 6 meses, la crisis económica y la distancia familiar.

El miembro del Movimiento San Isidro dijo que su historia sirve de testimonio para demostrar la crueldad del régimen cubano que afecta a todos los individuos, las familias, artistas, activistas y gremios laborales por solo denunciar la violación de sus derechos y de los debidos procesos. "Si dos se miran y se reconocen el mundo cambia", reflexionó.



La artista plástica, Tania Bruguera, expresó su rechazo a la situación del poeta calificándola como "una injusticia" y aclaró que a pesar de la ausencia presencial de Pacheco, el espacio no se cancelará.

"Ni el espacio ni el homenaje que hemos planificado a la trayectoria de OMNI, encontremos la manera para que tu obra esté presente aunque no contemos contigo físicamente en Kassel. TODOS SOMOS UNO. Por el #DerechoARegresar a nuestra patria!", escribió.



En Documenta Fifteen, una de las exhibiciones de arte internacionales de más prestigio, INSTAR ha mostrado a través del arte la realidad de Cuba, la persecución que sufren los artistas en la isla y las expresiones de arte que se convierten en una protesta pacífica.