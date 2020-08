El cubano Rancés Barthelemy va por su tercera corona mundial

El Juzgado Penal de Cartago en Costa Rica dictó un sobreseimiento definitivo a favor del futbolista cubano Marcel Hernández Campanioni, acusado de cuatro delitos de violación en perjuicio de una menor de edad de 16 años.

Hernández, de 31 años, delantero del Club Sport Cartaginés fue acusado en noviembre del 2019 de delitos presuntamente cometidos en agosto del 2018.

“Acá hay dos temas, uno de fondo y otro procesal. El primero es sobre la existencia del hecho, como tal, que es algo que nosotros siempre discutimos, y lo segundo es que se habló de violación y sobre relaciones impropias, pero en este caso son hechos que se excluyen entre sí y generan una duda irreconciliable, porque no se consciente o se consciente, no ambas”, explicó Raymundo Pérez Castillo, abogado del cubano en declaraciones que cita el diario La Nación de Costa Rica.

“La perito concluyó, a partir de los mensajes de WhatsApp, que había una relación, que existía un lenguaje coloquial y de una cultura de personas que tienen un vínculo afectivo de algún tipo, lo cual no respaldaba la tesis de la violación. En tanto, el médico forense aportó que no era posible sostener el relato de la víctima con las evidencias encontradas en el examen físico”, explicó Pérez.

Tras conocer el fallo, el futbolista declaró al programa radial Deportivas Columbia que su mayor deseo es ponerse en contacto con su familia en Cuba.

"No hay palabras, recibí la noticia y no hay palabras. Del corazón, no me sale nada, solo que Dios es bueno, aprieta pero no ahoga. En este momento lo más importante es ahora poder conversar con mis familiares y ya después veremos que pasa. Lo importante es la familia y las personas que han confiado fielmente. Conversare con mi mamá y mis hermanos que están en Cuba. Hay mucho que pensar", declaró.