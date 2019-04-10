Avestruz Africana, vacas estabuladas, jutias y cocodrilos son parte de la nueva estrategia para salvar la economía cubana

EL CORDON DE LA HABANA, INSEMINACION INDISCRIMINADA, CONEJOS EXPERIMENTALES, POLLITOS POR LA LIBRETA DE RACIONAMIENTO, BÚFALOS, VACAS ENANAS PARA LA CRÍA DOMÉSTICA, CLARIAS, LA MORERA Y LA MILAGROSA MORINGA:
LA LISTA DE IDEAS CASTRISTAS PARA TRATAR DE RESOLVER LA PAUPERRIMA SITUACION ECONOMICA ES TAN EXTENSA, COMO EL HISTORIAL DE SUS FRACASOS.
AHORA EL COMANDANTE GUILLERMO GARCÍA FRÍAS, REVELO LA NUEVA ESTRATEGIA: EL AVESTRUZ AFRICANO, LA CRÍA DE VACAS ESTABULADAS, JUTIAS Y COCODRILOS.
La avestruz Africana, las vacas estabuladas, las jutias y el cocodrilo son parte de la nueva estrategia para salvar la economía cubana
LA LISTA DE IDEAS CASTRISTAS PARA TRATAR DE RESOLVER LA PAUPERRIMA SITUACION ECONOMICA ES TAN EXTENSA, COMO EL HISTORIAL DE SUS FRACASOS.
AHORA EL COMANDANTE GUILLERMO GARCÍA FRÍAS, REVELO LA NUEVA ESTRATEGIA: EL AVESTRUZ AFRICANO, LA CRÍA DE VACAS ESTABULADAS, JUTIAS Y COCODRILOS.
La avestruz Africana, las vacas estabuladas, las jutias y el cocodrilo son parte de la nueva estrategia para salvar la economía cubana
Tu opinión
Mostrar los comentarios