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Se realiza en Miami conversatorio sobre serie especial "La Iglesia que creció con el Exilio"

Se realiza en Miami conversatorio sobre serie especial "La Iglesia que creció con el Exilio"
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El pasado fin de semana se celebró en Miami un conversatorio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana sobre la serie especial de Radio y TV Martí, "La Iglesia que creció con el Exilio", otra producción que rescata la historia del exilio cubano. Asistieron miembros de la comunidad exiliada cubana.

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ESTE PASADO FIN DE SEMANA, SE CELEBRO EN MIAMI, UN CONVERSATORIO, EN EL MUSEO AMERICANO DE LA DIÁSPORA CUBANA, SOBRE LA SERIE ESPECIAL DE RADIO Y TELEVISIÓN MARTÍ, "LA IGLESIA QUE CRECIÓ CON EL EXILIO", OTRA PRODUCCION QUE RESCATA LA HISTORIA DEL EXILIO CUBANO...

AL ACTO ASISTIERON RELIGIOSOS, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CUBANA EN EL EXILIO, OPOSITORES QUE VIVEN ACTUALMENTE EN LA ISLA, Y PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISION MARTI, INCLUYENDO AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TRANSMISIONES A CUBA.

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