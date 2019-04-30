Se realiza en Miami conversatorio sobre serie especial "La Iglesia que creció con el Exilio"

ESTE PASADO FIN DE SEMANA, SE CELEBRO EN MIAMI, UN CONVERSATORIO, EN EL MUSEO AMERICANO DE LA DIÁSPORA CUBANA, SOBRE LA SERIE ESPECIAL DE RADIO Y TELEVISIÓN MARTÍ, "LA IGLESIA QUE CRECIÓ CON EL EXILIO", OTRA PRODUCCION QUE RESCATA LA HISTORIA DEL EXILIO CUBANO...
AL ACTO ASISTIERON RELIGIOSOS, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CUBANA EN EL EXILIO, OPOSITORES QUE VIVEN ACTUALMENTE EN LA ISLA, Y PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISION MARTI, INCLUYENDO AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TRANSMISIONES A CUBA.
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