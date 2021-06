Régimen cita a la activista del 27N Carolina Barrero

La historiadora de arte y activista del grupo 27N, Carolina Barrero, informó que fue citada por la teniente Yusaidy Romero con relación al estado de la medida cautelar que se le fue impuesta tras una denuncia por supuesto Desacato el 5 de mayo.

La artista, con ciudadanía cubana y española, informó que la citación es para el jueves en la Unidad Policial de Infanta y Manglar ante el instructor penal Francisco Rodríguez Balaguer.

La medida cautelar fue impuesta a Barrero cuando fue denunciada por desacato y al momento de detención fue violentada por los cuerpos policiales, aun así, el régimen la acusa.

“Fui desnudada con violencia por tres mujeres, una de civil y dos policías, en el calabozo de San Miguel del Padrón, mientras un policía hombre miraba del otro lado de la reja”, recordó las historiadora de arte.

A pesar de las amenazas por parte del régimen la joven cubana aseguró que, si sus compañeros opositores no son liberados, ella no dejará de protestar ni alzar su voz.

“No me lo anuncien, no me amenacen, si no liberan a los manifestantes de Obispo, a Maykel Castillo, a todos los presos políticos y de conciencia, me pueden llevar a prisión provisional con ellos”, dijo Barrero.