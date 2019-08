Quiñones Haces dispuesto a ir a prisión tras ratificación de sentencia

Las autoridades cubanas ratificaron este martes la sentencia de un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento a Roberto Jesús Quiñones Haces, confirmó el periodista independiente a Radio Televisión Martí.

Quiñones Haces había sido citado en la mañana al Tribunal Provincial de Guantánamo, donde recibió sin sorpresa la notificación. “Ya me imaginaba que [la citación] era para eso (…). Con los antecedentes de que habían rechazado la vista oral, ya sabía a qué justicia tenía que atenerme”, dijo el también abogado en conversación telefónica con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí.

En un correo electrónico enviado a nuestra redacción, Quiñones Haces dijo que no esperaba otra resolución de los tribunales cubanos, y que está dispuesto a ir a la cárcel en lugar de cumplir la “humillante sanción” de trabajo correccional.

“Tengo mi conciencia muy tranquila porque sé-y Dios lo sabe también-que no he cometido el delito por el cual he sido sancionado. No voy a cumplir la sanción de trabajo forzado, así que estoy decidido a ir a la prisión provincial”, subrayó.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Popular Municipal de Guantánamo, donde Quiñones Haces fue juzgado el pasado 7 de agosto por los presuntos delitos de “resistencia” y “desobediencia”. La condena desató una ola de solidaridad con el comunicador, con manifestaciones de apoyo de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como del Departamento de Estado de EEUU, que pidió al gobierno cubano exonerar de los cargos al periodista.

“No estén tristes porque yo no lo estoy, continúen luchando a favor de cada cubano que sufre la represión de la dictadura. Jamás tendré cómo pagarles por la generosidad, el apoyo y la solidaridad que me han brindado”, dijo el periodista en un mensaje a todos los que se identificaron con su caso.

Quiñones Haces dijo que no sabe qué esperar ahora, si será arrestado como un delincuente común, o si será citado por el Tribunal Municipal para dar inicio a su sentencia.

El periodista dijo que en la narración de la sentencia, las autoridades agravan los hechos “diciendo que yo tenía una actitud provocadora allí en la sede del tribunal”, una acción gubernamental que calificó de vergonzosa.

“Ellos siguen insistiendo en esto porque es la única forma que tienen de justificar lo injustificable2, agregó Quiñones Haces, que en el momento de su detención el pasado 22 de abril se encontraba en el portal del Tribunal Provincial de Guantánamo para dar cobertura periodística al juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda León Expósito.

“Llegan al extremo de mentir ahora en el Tribunal Provincial y decir que yo no tenía carné de identidad”, señaló.