¿Quiénes son los tres escritores cubanos que según Granta marcarán tendencia?

Cada diez años la revista británica Granta publica en su versión en español una lista con los mejores narradores jóvenes y en su selección más reciente de los 25 escritores menores de 35 años más prometedores se incluyen tres cubanos: Carlos Manuel Álvarez, Dainerys Machado Vento y Eudris Planche Savón.

Álvarez es de ellos el más reconocido, además de su consistente apoyo al Movimiento San Isidro, el escritor y periodista fue galardonado con el Premio Don Quijote de Periodismo, y fue seleccionado por el Hay Festival Cartagena en la lista Bogotá 39 de 2017, que reconoce a los 39 escritores menores de 40 años más relevantes de Latinoamérica.

El matancero nacido en 1989 ha publicado La tribu: Retratos de Cuba (Sexto Piso y Seix Barral, 2017), la novela Los caídos (Sexto Piso, 2018) y a punto de salir, Falsa Guerra (Sexto Piso).

Además de haber creado la revista El Estornudo, el joven publica con regularidad en reconocidos medios como El País, The New York Times, The Washington Post, Al Jazeera, Internazionale, El Malpensante y Letras Libres, entre otros.

Dainerys Machado Vento nació en La Habana, en 1986 y actualmente hace un doctorado en el Departamento de Lenguas y Literatura Modernas de la Facultad de Artes y Ciencias en la Universidad de Miami.

La autora de "Las noventa Habanas" (Katakana Editores, 2019) se licenció en Periodismo en la Universidad de La Habana en 2009, trabajó en la revista Bohemia y luego en La Unión de Escritores de Artistas de Cuba (UNEAC) y en la Casa Editorial Tablas-Alarcos.

Antes de radicarse en EEUU, realizó una maestría en el Colegio San Luis en México y participó en 2014 en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), según destaca un perfil publicado en el sitio de noticias de UM.

Eudris Planche Savón, nacido en Guantánamo en 1985, es especialista en Oncología Médica y narrador y poeta con varios libros publicados en Cuba.

El autor también es miembro de Latin American Studies Association y coordinador del Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el Caribe en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Ha publicado la novela Hermanas de intercambio en Cuba y Argentina y en las antologías editadas en Cuba Mi juguete preferido y Comiendo con los ojos (invitados y golosinas).

El guantanamero agradeció en sus redes sociales el privilegio de haber sido incluido en esta selecta lista.

"Felicitaciones a mis compañeros y compañeras de generación. Somos 3 cubanos❤

La fiesta es en grande. Gracias gracias gracias a todas las personas que han creído en mí, a la vida, a Dios. Y a los que NO, sepan que me hicieron más fuerte. El camino ha sido azaroso, las personas cercanas lo saben. Espero algún día honrar con mi trabajo la obra de tantos grandes de la literatura por los que Granta apostó cuando aún no eran conocidos y que me han acompañado como referentes (Sylvia Plath, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Salman Rushdie, etc.) Con permiso de quien sea, ahora es que esto empieza...", escribió.

Granta, cuya revista principal fue fundada en la Universidad de Cambridge en 1889, destaca en su versión en castellano, que en esta segunda camada de autores hay rasgos que pudieran marcar algunas tendencias de la literatura de los próximos años: una especial atención a las cualidades sonoras del lenguaje escrito; la renuncia al español «neutro» con el propósito de captar las cadencias y tonalidades de las diferentes variantes geográficas y sociales de nuestra lengua; la relevancia del humor, la sátira y la ironía; la presencia de las culturas y cosmogonías indígenas; el compromiso ante las desigualdades sociales (con especial atención a la infancia golpeada) y la denuncia de la corrupción y los abusos de poder; la meditación sobre la literatura y el arte.

En 1981, la revista lanzó una primera selección de 20 escritores británicos menores de 40 años donde sobresalen Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Martin Amis, Rose Tremain, Julian Barnes, William Boyd, Salman Rushdie, Pat Barker y Graham Swift.