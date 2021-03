El periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, ganador del Premio Don Quijote de Periodismo

La policía política puso en libertad en la mañana de este miércoles a Osmani Pardo Guerra, quien había sido detenido el 2 de marzo junto a su primo Elier Casares Guerra, luego de sufrir un “acto de repudio” frente a la entrada de su vivienda en San Miguel del Padrón, La Habana.

“Me hicieron las mismas amenazas de siempre: que me van a acusar, que me van a hacer un juicio, que me van a echar 30 años de cárcel, que si sigo con mi actitud de poner cosas en Facebook y poniendo ‘Patria y Vida’ van a tomar esas acciones conmigo y con mi familia”, denunció Pardo a Radio Televisión Martí.

Pardo, quien en noviembre del 2020 fue uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, estaba escuchando con el volumen alto la canción Patria y Vida cuando simpatizantes del régimen convocados por la Seguridad del Estado ejecutaron un acto de repudio y agredieron a la madre del activista.

“Me levantaron una denuncia por ‘Resistencia’. Dicen que me resistí al arresto, que en ningún momento eso fue así. Yo estaba en la puerta de mi casa, estaba haciendo una directa y oyendo la canción, mientras me hacían el mitin de repudio. Los oficiales de la Seguridad del Estado le dieron la orden a la policía uniformada para que irrumpieran en mi casa. Me hicieron una llave de estrangulación y nos montaron, a mi primo y a mí en la patrulla policial hacia la Oncena unidad de aquí de San Miguel de Padrón”.

El martes, la policía también allanó la vivienda en Morón, Ciego de Ávila, del ciudadano Omar Ortega porque habían colgado un cartel con la frase “Patria y Vida”, según informó la Agencia de Prensa Libre Avileña.

Cientos de billetes con la frase que se ha convertido en un lema circulan por toda la Isla.

Patria y Vida, la canción de la libertad que ha puesto contra las cuerdas al régimen militar cubano, acumula tres millones de reproducciones en YouTube y ha costado a muchos dentro de la isla detenciones, amenazas, allanamientos y vandalización de sus moradas.