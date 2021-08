"¿Por qué me lo tienen preso?", pregunta una madre de La Güinera a los captores de su hijo, detenido el 11J

El joven Andriu López Fragoza, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio por participar en las protestas populares del día 11, en el barrio La Güinera, en La Habana, donde reside.

Desde allí, su madre, Silviana Fragoza denunció este lunes su situación a Radio Martí.

A mí hijo me lo cogieron el mismo día 14, y se lo llevaron. Lo sacaron de la cama, estada durmiendo con su mujer y su niño, que tiene un año, y estas son las santas fechas que yo no he sabido nada de mi hijo

Silviana aseguró que su hijo, quien se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, acusado de los delitos de desorden público y desacato, fue golpeado tras su detención, según le han dicho otros jóvenes vecinos del lugar que ya han sido liberados.



"Los vecinos me dijeron que aquí no le dieron golpes, que lo agarraron y se lo llevaron -yo no estaba aquí, yo no me encontraba-, pero que en el Combinado sí le dieron golpes. Los que salen, que les han puesto abogados, dicen que sí, que les dan golpes, que los están maltratando", señaló.

La madre de Andriu López explicó a Radio Martí que es la primera vez que su hijo es detenido, y que esto la hace sentir como que trabajó en vano, ya que a pesar de tener pocos recursos se ha esforzado por dar a sus tres hijos buenos modales.

"Mi hijo nunca ha estado preso, ninguno de los tres. Yo tengo tres hijos, una es profesora de una escuela, el mayor es maestro panadero, y él (Andriu) que es el más chiquito, y los he parido aquí, en La Güinera, y los enseñé para que nunca me hubieran ido presos; sin embargo, mira", dijo la mujer.

Silvana, una de las tantas madres de La Güinera con hijos presos tras las protestas del 11 de julio, no ha podido poner un abogado a su hijo Andriu porque el trámite es muy costoso, según señaló.

Finalmente, Silvana Fragoza pregunta al régimen cubano.

"¿Por qué me lo tienen preso? Él no le tiró piedras a ningún policía. Él logró antecedentes penales. Él lo que hizo fue expresarse. ¿Por qué me lo tienen preso?", cuestionó.