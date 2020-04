Obama anuncia su apoyo a Biden para las elecciones de noviembre (VIDEO)

En plena pandemia del coronavirus, y con una apelación al “espíritu de ayudarse unos a otros” no solo a nivel personal, familiar y local, sino desde los centros de poder en Washington, el ex presidente Barack Obama hizo público el martes su apoyo a las aspiraciones del ex vicepresidente Joe Biden de ganar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

“Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de grandes crisis, es que el espíritu de cuidarnos unos a otros no puede restringirse a nuestros hogares, a nuestros centros de trabajo, a nuestros vecindarios, o a nuestros templos: también tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional”, dice Obama en un video difundido en YouTube y en redes sociales.

El tipo de liderazgo guiado por el conocimiento y la experiencia, la honestidad y la humildad, la empatía y la elegancia, no solo corresponde a los capitolios estatales y a las alcaldías: ese tipo de liderazgo corresponde a la Casa Blanca, declara el ex presidente.

“Por eso siento tanto orgullo al darle mi apoyo a Joe Biden para presidente de Estados Unidos”, afirma Obama.

Añadió que haber escogido a Biden para ocupar la vicepresidencia fue "una de las mejores decisiones" que ha tomado, y luego se convirtió en "un amigo íntimo", asegura Obama. “Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente ahora mismo”, manifiesta en el video.

Según el ex presidente, Biden es alguien a quien su propia vida le ha enseñado a perseverar, a recuperarse cuando recibe un golpe.

“Cuando Joe habla con padres que perdieron sus empleos, escuchamos a un hombre que un día conoció el dolor de tener que decirles a sus propios hijos que había perdido el suyo”, refiere Obama. “Cuando habla de oportunidades para nuestros hijos, escuchamos a aquel joven padre que tomaba el tren cada noche para hablar con sus hijos antes de que se acostaran a dormir”.

Obama destacó la influencia de Jill Biden, la esposa del candidato, que "ha sido maestra toda su vida".

Cuando les habla a familias que han perdido a un héroe, dijo Obama, escuchamos a otro padre de un veterano de guerra estadounidense, alguien cuya fe ha soportado la pérdida más grande que pueda haber: “Ese es Joe”, indica el ex presidente, en referencia al hijo fallecido de Biden, Beau.

Luego asegura que pudo contar con él cuando más falta lo necesitaba en plena recesión, que Biden se encargó del rescate de la industria automovilística, y que siempre se interesó por saber lo que cada nuevo proyecto de ley podía hacer por la clase media o por cualquiera que quisiera llegar a ser de la clase media.

En su mensaje de apoyo a Biden, Obama elogia el trabajo del ex vicepresidente durante la pandemia de la gripe causada por el virus de la influenza H1N1 en 2009-2010, y asegura que lo ayudó a prevenir que la epidemia del ébola se convirtiera en el tipo de pandemia que vemos ahora.

Dice, asimismo, que lo ayudó “a restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo”, y a enfrentar amenazas como la proliferación nuclear y el cambio climático. Lo elogia también por haber ganado la que califica de una de las carreras por la presidencia “más impresionantes” que se hayan visto.

Al referirse al precandidato que más lejos llegó en esa carrera, Bernie Sanders, lo llama “un original americano, alguien que ha dedicado su vida a darle voz a las esperanzas, los sueños y las frustraciones de los trabajadores” con el cual no siempre ha coincidido.

Sanders elogió recientemente a Fidel Castro por haber encabezado una campaña de alfabetización en Cuba, y sus apologías del socialismo han sido criticadas por políticos de diversa procedencia.

El video de Obama dura 12 minutos, y se extiende en consideraciones sobre cómo haría él hoy una campaña si estuviera aspirando a la presidencia. El lunes, Sanders también hizo público en un video su apoyo a la campaña de Biden.