“Nuestra frontera no está abierta", reitera Mayorkas a los migrantes irregulares

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó entrevistas a varios medios televisivos el domingo para hablar de los planes de la administración Biden para enfrentar una posible ola de migrantes una vez se levante el denominado Título 42 a fines de este mes.

En una entrevista con la cadena CNN, Mayorkas repitió el mensaje de que los migrantes no deben intentar ingresar a Estados Unidos a través de su frontera sur.

“Nuestra frontera no está abierta. Lo que sucede ahora es que las personas son expulsadas bajo la autoridad del Título 42, o son colocadas en procedimientos de cumplimiento de inmigración y son expulsadas si no tienen un reclamo válido bajo nuestra ley para permanecer. Y, entonces, la frontera no está abierta”, dijo el funcionario en el programa State of the Union.

Asimismo, añadió que “lo que es más importante, no deben poner en riesgo sus vidas en manos de contrabandistas que explotan sus vidas con el mero propósito de obtener ganancias”.

Mayorkas insistió en que la administración Biden tiene un plan para enfrentar un posible aumento en el número de inmigrantes que llegan a la frontera una vez se elimine el llamado Título 42, orden emitida en 2020, en plena pandemia del coronavirus, que permite a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la crisis de salud pública.

Se le preguntó a Mayorkas si la administración Biden podría enfrentar la cifra de 18,000 migrantes, un escenario potencial presentado por la agencia que dirige.

“Eso va a ejercer presión sobre nuestro sistema, precisamente por eso nuestro plan también requiere un enfoque regional para lo que es un desafío regional. Y necesitamos que los países del sur gestionen sus fronteras. Este no es un fenómeno que los Estados Unidos experimenten solos”, contestó el secretario de Seguridad Nacional.

Señaló, además, que “hay 1,8 millones de venezolanos en Colombia. Los nicaragüenses comprenden casi el 2 por ciento de la población en el pequeño país de Costa Rica. Estamos viendo migración debido a desafíos que no se limitan a esta área. Son globales.”

Mientras tanto, en el programa Meet The Press, de la cadena NBC, el secretario de Seguridad Nacional explicó que su plan para enfrentar una ola de migrantes tras el fin del Título 42 es “un plan multifacético, no sólo con respecto a la infusión de recursos adicionales a la frontera, el aumento de personal, el aumento de capacidades de transporte, apoyo médico, mayores instalaciones, sino que también funciona al sur de nuestra frontera, con nuestro socios en la region”.

“Lo que necesitamos que hagan los países es aplicar sus leyes y decir, mira, si, de hecho, alguien califica para el alivio en Panamá, entonces debería poder permanecer en Panamá bajo las leyes de ese país respectivo. Y si no lo hacen, necesitamos que el país repatríe a esos individuos. Esta no es solo nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad regional en respuesta a un desafío regional”, opinó Mayorkas

Subrayó que el Título 42 es una autoridad de salud pública y que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron a principios de abril que se le pondría fin el 23 de mayo, añadiendo que su agencia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sólo lo implementa, y que, cuando termine, se usarán “las otras disposiciones de aplicación de inmigración o las autoridades a su discreción”.

Mientras tanto, en una entrevista con la cadena Fox News, Mayorkas reiteró que el objetivo de la administración de Biden es asegurarse de que haya vías seguras, legales y ordenadas para la migración, subrayando que “estamos en contra de la migración irregular”.

“Es por eso que pedimos legislación para arreglar lo que todos están de acuerdo en que es un sistema de inmigración que no funciona y por eso estamos reconstruyendo un sistema de inmigración que ha sido desmantelado”, dijo Mayorkas en el programa Fox News Sunday.